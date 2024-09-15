Страшні повені та заметілі у центральній Європі: в "Укрзалізниці" повідомили про проблеми з рейсами, що важливо знати

Є значні збитки та людські жертви

Центральну Європу накрила потужна хвиля негоди, спричинивши масштабні повені, снігопади та залишивши тисячі людей без електропостачання. Стихія зачепила одразу кілька країн, зокрема Польщу, Чехію, Румунію та Австрію.

Про це повідомляють місцеві жителі, польські та чеські ЗМІ, місцева влада. Фото та відео наслідків негоди ширяться мережею. Сильна злива тривала усю ніч.

Ситуація у Польщі

У Польщі ситуація набула критичного характеру. Вранці 15 вересня зафіксовано першу смерть через повінь у Клодському повіті. За попередньою інформацією, смерть настала від утоплення. Прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив про евакуацію 1600 людей з цього регіону, де склалася найгірша паводкова ситуація через розлив річки Ниса.

Близько 17 тисяч мешканців Клодського повіту зіштовхнулися з перебоями електропостачання. Рятувальники працюють над доставкою генераторів та планують розгорнути мережу "Старлінків" через проблеми з мобільним зв'язком.

Повінь у Чехії

У Чехії оголошено найвищий рівень загрози через повені. Небезпека підтоплень загрожує кільком регіонам, зокрема Єсеніцькому та Опавському. У 38 населених пунктах запроваджено найвищу загрозу повені. Очікується, що дощі припиняться аж у вівторок, 17 вересня.

Енергетична компанія E.ON оголосила надзвичайний стан у Південноморавському краї, краї Височина, Злінському краї та частині Оломоуцького краю. Сотні тисяч людей залишилися без електроенергії. Компанія попередила, що через складні погодні умови терміни відновлення постачання важко передбачити.

В Укрзалізниці попереджають про затримки та скасування рейсів

Заступник директора пасажирської компанії із зв'язку та обслуговування клієнтів Олександр Шевченко повідомив, що поїзди з Праги до Чопа та зворотно ідуть з затримкою. Вони не скасовані. "Український стиковочний поїзд 59/60 до Києва чекатиме на пасажирів з Праги. Це стосується рейсів із прибуттям як сьогодні, так і — попередньо — завтра", — пише Шевченко.

Скасовані поїзди з Праги на Перемишль та у зворотньому напрямку. Також не курсує поїзд 105/106 Грац — Відень — Перемишль. Ця ділянка є затопленою, тому потяг рухається тільки від кінцевої станції до зони підтоплення і назад.

Також Шевченко розповів, що робити українцям, яким потрібно на ці потяги. В УЗ порекомендували або будувати альтернативний маршрут у Польщі, або перечекати негоду.

"Ми зі своєї сторони готові прийняти пасажирів у Перемишлі на будь-який наш рейс протягом доби на будь-які вільні місця без обміну квитків", — підсумував заступник директора.

Яка ситуація в Румунії

Румунія також зазнала значних втрат через стихію. Повінь зруйнувала тисячі будинків і забрала життя щонайменше 4 людей. Постраждали 8 повітів, найбільше — повіт Галат. Близько 5000 будинків пошкоджено, 25 000 — знеструмлено. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.

Регіон у Румунії, що найбільше постраждав від повені

В Австрії після рекордної спеки раптово випав сніг

В Австрії погодні умови різко погіршилися: після рекордної серпневої спеки країну накрили снігопади. У деяких регіонах випало до 20 сантиметрів опадів на день. Замети подекуди сягають 30 сантиметрів.

У Тіролі зійшла лавина, коли в горах перебувала група з 30 туристів. Одна людина зникла, її пошуки тривають.

Є загроза для Словаччини та Угорщини

У Словаччині та Угорщині очікують підвищення рівня річки Дунай. Пік повені може досягти 8 метрів і накрити регіони вже наступного тижня. Рятувальники готуються до можливих наслідків.

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