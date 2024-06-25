"Ми реалізували мрію": Україна та ЄС розпочали переговори про вступ

Україна планує завершити переговори до 2030 року

У Люксембурзі відбувається Міжурядова конференція. Вона свідчить про початок переговорів щодо членства України у Європейському союзі.

Як пише "Європейська правда", конференція розпочалася з виступу прем’єра України Дениса Шмигаля. Після нього слово взяла глава МЗС та голови Ради ЄС Бельгії Аджі Лябіб.

"Від імені Європейського Союзу я рада вітати тут сьогодні шановних представників України на відкритті переговорів щодо вступу вашої країни до ЄС", — сказала Лябіб.

На конференції сторони мають обмінятися позиціями та заявами щодо переговорів щодо вступу. Самі ж переговори по суті розпочнуться з відкриття переговорних глав. Україна сподівається, що це відбудеться на початку 2025 року, при цьому у Києві розраховують стати повноцінним членом блоку до 2030 року.

Лябіб також наголосила, що ЄС очікує від України продовження реформ у сфері верховенства права та базових прав людини, посилення демократичних інститутів, реформ державного управління, а також руху до відповідності економічним критеріям. Порядок виконання цих кроків буде відстежуватись Єврокомісією.

На це вже відреагував президент України Володимир Зеленський, який записав відеозвернення разом із прем’єром Денисом Шмигалем та спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

"Коли на п’ятий день повномасштабної війни ми разом підписали заявку на вступ до Євросоюзу, багато хто говорив, що це не більше ніж мрія. Але ми реалізували цю мрію", — сказав він.

Своєю чергою Шмигаль зазначив, що Україна тепер має провести переговори з усіма країнами ЄС щодо двосторонніх питань та дійти згоди у всіх із них.

Стефанчук додав, що цей шлях пройшли всі нинішні члени Європейського союзу.

З цього приводу також висловився голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який наголосив, що жодна інша країна не виконувала кандидатських умов у таких самих умовах як Україна.

Нагадаємо, за словами посла Естонії в Україні Аннелі Кольк, терміни вступу України до Євросоюзу залежатимуть не лише від України, а й від усіх 27 країн-членів та процедур об’єднання. Але, судячи зі швидкості реформ в Україні, можна припустити, що це займе десятиліття, як у випадку з іншими державами.