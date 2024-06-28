Провокація чи помста? У Києві автомобіль розмалювали ворожими символами Z та V (фото)

Ще цього не вистачало

На столичній Харківській вулиці з'явився автомобіль, розписаний символами, які використовує російська армія під час війни проти України. Невідомі нанесли на кузов машини літеру "Z" та "V".

Відповідне фото опублікували у місцевих пабліках. Надпис помітили на позашляховику Honda CR-V.

Нагадаємо, що використання такої символіки в Україні заборонено законом. Літери "Z" та "V" стали розпізнавальними знаками російської військової техніки ще до початку повномасштабного вторгнення. Згодом окупанти перетворили їх на пропагандистські символи своєї агресії.

Мотиви вандалів поки невідомі. Можливо, це чийсь недолугий жарт або провокація. або ж так хотіли провчити прихильника "руського міра". Втім, такі дії можуть мати серйозні наслідки як для власника транспортного засобу, так і для тих, хто це зробив.

Наразі у поліції Києва ще не прокоментували цей інцидент. Не відомо, чи звертався хтось до правоохоронних органів. Утім, використання ворожої символіки не лише заборонено, а й може становити загрозу національній безпеці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у РФ стався переполох. У них почали забороняти літери "Z" та "V".