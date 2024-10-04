"Украина должна победить": в Бундестаге назвали две стратегии помощи Германии

Россияне атакуют Европу посредством пропаганды, кибератак и саботажа

Правительство и политическая элита Германия должны осознать, что атаки России направлены не только против Украины, но и всей Европы и западной демократии. Россияне ведут открытую войну против Украины, но также атакуют остальную Европу посредством пропаганды, кибератак и саботажа. Поэтому существует несколько стратегий, способных одолеть Россию.

Об этом на полях Варшавского форума безопасности "Телеграфа" рассказал депутат от партии "Зеленых" и глава комитета по европейским делам Бундестага Германии Антон Хофрайтер.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в интервью: "В Берлине сосуществуют две стратегии по Украине, и это проблема, — депутат Бундестага Антон Хофрайтер".

— Второй шаг, — по мнению немецкого депутата, — сделать соответствующие выводы из этой ситуации. Одной из первых и важнейших задач является поставка достаточного количества военных средств в Украину. Конечно, главная цель украинских солдат — защитить свою страну и свои семьи, но они тоже защищают всю Европу. Мы должны предоставить им все необходимое, чтобы они могли не только обороняться, но вытеснить российскую армию из Украины.

Я убежден, что с режимом, подобным путинскому, можно достичь мира только тогда, когда ему продемонстрируешь силу и отбросишь обратно. Пока Путин верит, что в долгосрочной перспективе он выиграет эту войну, он никогда не согласится на настоящий мир, — говорит Антон Хофрайтер.

По его словам, проблема заключается в том, что в Берлине существует несколько стратегий.

— Одна стратегия заключается в том, чтобы предоставлять Украине оружие столько, сколько потребуется, и надеяться, что Россия и Украина в конце концов начнут переговоры и все завершится миром. Я не верю в эту стратегию, поскольку, пока мы не заявим, что Украина должна выиграть эту войну, Россия всегда будет считать, что в долгосрочной перспективе победит. Я считаю, что эта стратегия ошибочна, потому что не предполагает понимания, к чему на самом деле стремится Россия.

Вторая стратегия, говорит глава комитета Бундестага, заключается в том, чтобы предоставить Украине столько оружия и военной поддержки, сколько ей нужно для победы в войне.

— И эти две стратегии сосуществуют в правительстве, большинстве партий. Но не в партии "Зеленых". Почти все из нас придерживаются стратегии "Украина должна победить". Можно сказать, что у Германии нет стратегии, но это не так. Мы имеем две сосуществующие стратегии и каждая из них пытается возобладать. Именно это и является проблемой в Берлине, — подытожил Антон Хофрайтер.

Ранее "Телеграф" писал, что канцлер Германии Олаф Шольц может предложить Путину переговоры по Украине.