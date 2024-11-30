Поляки построят на границе с Украиной мощные укрепления с высоким забором и колючей проволокой (фото)

Они включают разного рода препятствия

Польша построит укрепления "Восточный щит" также на границе с Украиной. Сначала их планировалось возвести на границе с Россией и Беларусью.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита на первый построенный участок укреплений, пишет Polskie Radio. Он отметил, что "Восточный щит" сделает жизнь в Варминско-Мазурском, Подлясском, Люблинском и Подкарпатском воеводствах более безопасной. В то же время, принудительно переселять оттуда жителей не будут.

По словам Туска, "чем лучше будет охраняться польская граница, тем труднее будет добраться до нее тем, кто будет иметь плохие намерения". Политик добавил, что Польша будет сотрудничать со странами Балтии, чтобы сделать оборонную инфраструктуру эффективной на протяжении всей границы с Россией и Беларусью.

"Наша деятельность также касается безопасности границы с Украиной — по другим причинам, но мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя безопаснее по всей длине восточной границы", — заявил Туск.

Напомним, "Восточный щит" является совместным проектом Минобороны и Генштаба Польши. Он заключается в создании различных типов укреплений на границах с РФ и Беларусью, и, как выяснилось, еще и с Украиной. Начиная от стандартных помех, например, заборов и колючей проволоки, заканчивая современными системами противодействия беспилотникам.

Как сообщал "Телеграф", Россия прибегла к открытым угрозам Польши ударом по стратегической базе. Их озвучила официальная представительница Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.