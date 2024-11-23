Поляки влаштували забастовку на кордоні України в символічний день (фото та відео)

Жодна з причин їхнього протесту не стосується України

О 10 годині у суботу, 23 листопада, польські фермери почали акцію протесту перед пунктом пропуску "Медика — Шегині" на кордоні України. Блокування кордону триватиме 48 годин з можливим продовженням.

Як повідомила Державна прикордонна служба України, станом на 11 годину накопичення вантажівок перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігалося. На в'їзд в Україну зібралося близько 150 вантажівок.

Прикордонники нагадали, що на в’їзд в Польщу не пропускають транспортні засоби вагою понад 3,5 тонн. На виїзд з Польщі пропускають по одній вантажівці на годину. Обмеження не стосуються легкових автомобілів та автобусів.

За даними польських ЗМІ, на початку акції близько 30 людей безперервно ходили пішохідним переходом з прапорами в руках. Мітингувальники перебували за кілометр від польського пункту пропуску "Медика".

Співорганізатор блокади, лідер підкарпатської організації "Ошукане село" Роман Кондров, заявив, що фермери протестують із двох причин. Жодна з них не пов'язана з Україною. Перша — невиконання вимоги щодо збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року. Друга причина протесту — занепокоєння, пов’язане з підписанням Європейським Союзом угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки організації МЕРКОСУР, пише RMF 24.

Легкові автомобілі, автобуси, транспорт із гуманітарною допомогою та військові колони проїжджають без проблем в обох напрямках. Поліція повідомляє, що забезпечуватиме проїзд дорогами державного значення.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера звернув увагу на символічність того, що поляки розпочали страйк саме 23 листопада. У четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам’яті жертв Голодоморів.

"Дуже символічно, що в день памʼяті жертв Голодомору польські рольнікі відновили блокування вантажівок на польсько-українському кордоні. Звісно, все це відбувається з мовчазної згоди польської влади. Вважаю, що уже потрібно клопотати щодо присвоєння усім причетним звання "Герой Російської Федерації". Заодно Варшаві треба нагадувати, що після Ризького договору 1921 року настав 1939 рік", — написав він у Facebook.

Нагадаємо, у 2023 році польські перевізники блокували рух вантажівок на кордоні через "надмірну конкуренцію" після ухвалення "транспортного безвізу" між Україною та країнами ЄС. Угода звільнювала українських перевізників від необхідності отримувати дозволи на двосторонні й транзитні перевезення до держав ЄС.

Мітингарі вимагали повернути необхідність отримання дозволів для українських транспортних фірм. На протести виходили також польські фермери, які домагалися помʼякшення європейського "зеленого курсу", а також хотіли отримувати більше субсидій, дотацій та компенсацій.

Як розповідав "Телеграф" на початку жовтня польські фермери анонсували акції протесту на кордоні. Вони заявляли, що протести можуть тривати до кінця 2024 року.