Протести в Грузії не припиняються третій день: "Телеграф" теж побував у Тбілісі (відео, ексклюзив)

Протести в Грузії не припиняються вже третій день та набули дуже жорсткого характеру

В Грузії вже кілька днів тривають масштабні протести, викликані рішенням уряду призупинити процес євроінтеграції країни. Тисячі людей у Тбілісі та інших містах вийшли на мітинги проти засилля провладної партії "Грузинська мрія", яку міцно пов'язують з російським режимом. Протести вже набули характеру сутичок між звичайними людьми та підконтрольними уряду силовиками.

"Телеграф" теж побував у Тбілісі біля парламенту країни, де проходять основні протести. Це головне місце збору мітингувальників та саме тут постійно відбуваються сутички зі спецназом, який намагається відтісняти людей від будівлі.

Що відбувається у Тбілісі

Зазначимо, що поліція та спецназ у ніч на 29 листопада жорстоко розігнали протести проти припинення європейської інтеграції країни проросійськими політичними силами та зачистили площу перед парламентом. У ході зачистки постраждали десятки демонстрантів, журналістів та кілька силовиків. Проте цей розгін не зупинив людей: 30 листопада вони знову зібралися під парламентом.

"Телеграф" зафіксував момент, коли після перших кількох сутичок силовики підтягли водомети та почали використовувати сльозогінний газ. Більшість людей почала відходити з площі, щоб не потрапити "під роздачу".

Цікавий факт: ще під час перших сутичок у вікно будівлі парламенту нібито залетіла піротехніка, через що там почалася пожежа. На відео, яке потрапило в мережу, можна побачити полум'я у будівлі. Наскільки сильно вона постраждала, точно невідомо. Зазначається, що протестувальники вибили частину вікон у парламенті та закидали його феєрверками, також перед входом спалили опудало Бідзіни Іванішвілі, так званого "почесного президента", а насправді реального власника партії "Грузинська мрія", пов'язаного з Росією та кремлівським режимом.

Багато людей, переважним чином молоді, залишилося на площі. Проти них силовики почали використовувати спецтехніку, сльозогінний газ, спецназ також ходив у ближній бій. У відповідь демонстранти застосували піротехніку, в тому числі "гаттлінг"-петардостріл, роботу якого вдалося засняти на відео.

Пізніше протест перемістився на проспект Руставелі, де демонстранти розвели багаття та звели барикади. Силовики почали гасити багаття водометами, а барикади закидувати світлошумовими гранатами заливати сльозогінним газом. Вчергове було багато постраждалих, зокрема співробітників преси, яких атакував спецназ. Інші видання опублікували низку відео з місця подій.

Зазначається, що вперше з'явилися випадки відмови виконувати накази командування провладних силових структур. Щоправда, поки це робить не поліція та не спецназ, а пожежники, яким доручили доставляти воду для водометів. На відео потрапив момент, коли пожежна команда відмовляється виконувати накази про доставку води та виливає її на землю.

Протести в Грузії та їхні причини

Загалом, у Тбілісі почалися протести ще наприкінці жовтня, коли відбулися вибори до парламенту в Грузії. Боротьба точилася між провладною партією "Грузинська мрія", яка 12 років керує країною, та проєвропейськими опозиційними політичними силами. За даними Центрвиборчкому Грузії, керівна партія, яку також вважають проросійською, набрала понад 54% голосів, що дозволяє їй в односторонньому порядку формувати уряд. Проте опозиція та президент країни Саломе Зурабішвілі не визнали результати виборів: під час виборів фіксувалися масові вкиди бюлетенів, махінації, тиск напади на опозиціонерів та інші кричущі порушення.

Після цього Європейський Союз висунув вимогу розслідувати усі порушення на виборах. Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій не зізнаються підсумки парламентських виборів у Грузії. Документ вказує на те, що ці вибори не були ні вільними, ні справедливими, а вся повнота відповідальності за тривале придушення демократії в країні цілком лягає на правлячу політичну партію "Грузинська мрія".

У відповідь на це прем’єр-міністр Грузії, у минулому лідер партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від переговорів про вступ до Європейського Союзу до 2028 року. Сам Кобахідзе, доречі, відомий, як гарячий прибічник Іванішвілі. Відповідно, й позиція у грузинського прем'єра цілком проросійська та антизахідна.

Україна підтримала грузинських протестувальників та засудила силові дії проросійського грузинського уряду. МЗС України відправив Тбілісі заклик розслідувати порушення на виборах та припинити атаки на демонстрантів, поважаючи їхнє право на мирний протест.

Зазначимо, що рішення Кобахідзе та його уряду вже коштували Грузії стратегічного партнерства з США. Державний департамент 30 листопада виступив із заявою про рішення на невизначений час призупинити стратегічне партнерство через відмову Тбілісі від євроінтеграції та численні антидемократичні дії уряду.