Не вгадуйте з розсолом для оселедця: як розрахувати його кількість і які спеції взяти

Пропорції на літр води та засолювання за три доби

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Оселедець пряного засолу можна без проблем купити на ринку або в супермаркеті. Але його також можна приготувати самостійно. У цьому немає нічого складного, зате ви будете впевнені, що риба свіжа.

Рецептом поділилася фудблогерка Інна Ключник у Instagram. Вона використовує спосіб свого знайомого, який готує копчену й мариновану рибу на продаж.

Як визначити кількість розсолу

Перш ніж відміряти сіль, цукор і прянощі, визначте, скільки рідини знадобиться для вашої риби. Ключник радить покласти оселедець у ємність, у якій він солитиметься, і залити водою з літрової банки.

Вода має повністю покрити рибу. Вимірявши потрібний об’єм, злийте її: так ви знатимете, на яку кількість води розраховувати інгредієнти для розсолу.

Розсіл для оселедця на літр води

Для основи візьміть 1 л води, 100 г солі та 50 г цукру.

Із прянощів знадобляться 2 лаврові листки, 1 ст. л. коріандру горошком, 1 ч. л. зерен гірчиці, по 1 ч. л. чорного та духмяного перцю, а також 2 бутони гвоздики.

Як приготувати оселедець пряного засолу

Свіжоморожений оселедець розморозьте в холодильнику, промийте й викладіть у чисту ємність. Додайте у воду сіль, цукор, лавровий листок, коріандр, зерна гірчиці, чорний і духмяний перець, гвоздику. Доведіть розсіл до кипіння й варіть 5 хвилин. Потім повністю остудіть його до кімнатної температури. Залийте оселедець охолодженим розсолом так, щоб він повністю покривав рибу. Накрийте ємність кришкою й поставте в холодильник на 3 доби.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати простий салат із тюльки.