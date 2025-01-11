"Все закінчено, імперії більше немає": Борис Джонсон обматюкав Путіна (відео)

Політик не став стримувати слова

Росії настав час змиритися з тим, що її імперії більше немає. А Заходу в цей час необхідно виробити однозначний підхід щодо України.

Про це розповів колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв’ю литовському виданню Delfi. Політик був настільки відвертим у своїх емоціях, що матом обізвав Володимира Путіна.

"Те, що робить Путін, архаїчно і варварськи, і він має зрозуміти, що Естонія, Латвія, Литва — жодна з цих країн більше не є частиною Російської імперії, і те саме стосується України. Все скінчено. Скі-нче-но! Більше немає імперії, Володимире, ти йо***ий ідіот! Вибачте за вираз. Але так воно і є", — сказав він.

Він згадав історію своєї країни та зазначив, що колись під контролем Лондона була половина світу, проте ті часи давно закінчилися і зараз більше немає потреби тримати інші країни під своїм контролем. Це він описав фразою "якщо любиш — відпусти".

За його словами, з Україною найбільша проблема зводиться до того, що країни Заходу виявляли до неї вкрай двозначний підхід, й не могли важко відповісти чи є вона частиною західного світу, чи російською зоною впливу. Також він додав, що ніхто не зміг чітко пояснити Путіну, що його імперія більше не існує.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський напередодні дав тригодинне інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману. Під час розмови український лідер кілька разів вдавався до нецензурних слів.