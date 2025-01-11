"Все кончено, империи больше нет": Борис Джонсон обматерил Путина (видео)

Политик не стал сдерживать слова

России пора смириться с тем, что ее империи больше нет. А Западу в это время необходимо выработать однозначный подход относительно Украины.

Об этом рассказал бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в интервью литовскому изданию Delfi. Политик был настолько откровенен в своих эмоциях, что матом обозвал Владимира Путина.

"То, что делает Путин, архаично и варварски, и он должен понять, что Эстония, Латвия, Литва — ни одна из этих стран больше не является частью Российской империи, и то же самое касается Украины. Все кончено. Кон-че-но! Больше нет империи, Владимир, ты е***ый идиот! Извините за выражение. Но так оно и есть", — сказал он.

Он вспомнил историю своей страны и отметил, что некогда под контролем Лондона была половина мира, однако те времена давно закончились и сейчас больше нет надобности держать другие страны под своим контролем. Это он описал фразой "если любишь — отпусти".

По его словам, с Украиной наибольшая проблема сводится к тому, что страны Запада проявляли к ней крайне двусмысленный подход, затрудняясь ответить является ли она частью западного мира или российской зоной влияния. Также он добавил, что никто не смог четко объяснить Путину, что его империи больше нет.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский накануне дал трехчасовое интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. Во время разговора украинский лидер несколько раз прибегал к нецензурным словам.