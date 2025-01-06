Таких емоцій ми ще не бачили. Нарізка "найпікантнішої" лайки Зеленського з подкасту Фрідмана

Президент насилу стримував свої емоції

Тригодинний подкаст президента України Володимира Зеленського з американським блогером Лексом Фрідманом неабияк схвилював мережу, адже український лідер подекуди не соромився використовувати нецензурну лайку.

За словами самого президента, йому у деяких питаннях було важко стримати емоцій, а тим паче на подкасті, який не такий офіційний, як інтерв'ю. Вилаявся Зеленський всього кілька разів, проте у мережі вже публікують відео з найпікантнішими висловлюваннями.

Як Зеленський матюкався у подкасті Фрідмана

"Це х**ня" . Саме так він прокоментував поведінку західних союзників напередодні вторгнення Росії у 2022 році. Ці слова також прозвучали у контексті відмов партнерів надавати Україні зброю та вводити проти Росії більш жорсткі санкції.

. Саме так він прокоментував поведінку західних союзників напередодні вторгнення Росії у 2022 році. Ці слова також прозвучали у контексті відмов партнерів надавати Україні зброю та вводити проти Росії більш жорсткі санкції. "З голою д*пою" . Говорячи про Путіна, Зеленський саме так пояснював Фрідману, чому з російським лідером треба говорити лише з позиції сили. Не оминув український лідер і інтерв'ю Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону, сказавши: "Уявіть собі, де Маск, технології, Марс, штучний інтелект, а цей стоїть із голою д*пою і розповідає про племена".

. Говорячи про Путіна, Зеленський саме так пояснював Фрідману, чому з російським лідером треба говорити лише з позиції сили. Не оминув український лідер і інтерв'ю Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону, сказавши: "Уявіть собі, де Маск, технології, Марс, штучний інтелект, а цей стоїть із голою д*пою і розповідає про племена". "Пох*ру" . Пан президент тричі вжив цей вислів під час обговорення з Фрідманом Будапештського меморандуму. За його словами, у 2014 році меморандум не спрацював, бо усім країнам-гарантерам було "пох*ру" на Україну та український народ.

. Пан президент тричі вжив цей вислів під час обговорення з Фрідманом Будапештського меморандуму. За його словами, у 2014 році меморандум не спрацював, бо усім країнам-гарантерам було "пох*ру" на Україну та український народ. "Він, бл*ть, їх з любов'ю вбивав?". Ця емоційна фраза прозвучала як відповідь на питання Фрідмана щодо "любові" Путіна до російського народу в контексті згадки Чеченських війн. Під час яких російська армія вбила понад мільйон людей, здебільшого — цивільних.

Зауважимо, що самого Путіна Зеленський нецензурними словами не називав, але від образливих висловлювань не відмовився. Так, президент України називав лідера РФ "глухим", "мамонтом", а також порівняв його з Волдемортом, безносим злим чаклуном з "Гаррі Поттера".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський у подкасті Фрідмана сказав, коли будуть вибори та чи піде він на другий термін.