Таких емоцій ми ще не бачили. Нарізка "найпікантнішої" лайки Зеленського з подкасту Фрідмана
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Президент насилу стримував свої емоції
Тригодинний подкаст президента України Володимира Зеленського з американським блогером Лексом Фрідманом неабияк схвилював мережу, адже український лідер подекуди не соромився використовувати нецензурну лайку.
За словами самого президента, йому у деяких питаннях було важко стримати емоцій, а тим паче на подкасті, який не такий офіційний, як інтерв'ю. Вилаявся Зеленський всього кілька разів, проте у мережі вже публікують відео з найпікантнішими висловлюваннями.
Як Зеленський матюкався у подкасті Фрідмана
- "Це х**ня". Саме так він прокоментував поведінку західних союзників напередодні вторгнення Росії у 2022 році. Ці слова також прозвучали у контексті відмов партнерів надавати Україні зброю та вводити проти Росії більш жорсткі санкції.
- "З голою д*пою". Говорячи про Путіна, Зеленський саме так пояснював Фрідману, чому з російським лідером треба говорити лише з позиції сили. Не оминув український лідер і інтерв'ю Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону, сказавши: "Уявіть собі, де Маск, технології, Марс, штучний інтелект, а цей стоїть із голою д*пою і розповідає про племена".
- "Пох*ру". Пан президент тричі вжив цей вислів під час обговорення з Фрідманом Будапештського меморандуму. За його словами, у 2014 році меморандум не спрацював, бо усім країнам-гарантерам було "пох*ру" на Україну та український народ.
- "Він, бл*ть, їх з любов'ю вбивав?". Ця емоційна фраза прозвучала як відповідь на питання Фрідмана щодо "любові" Путіна до російського народу в контексті згадки Чеченських війн. Під час яких російська армія вбила понад мільйон людей, здебільшого — цивільних.
Зауважимо, що самого Путіна Зеленський нецензурними словами не називав, але від образливих висловлювань не відмовився. Так, президент України називав лідера РФ "глухим", "мамонтом", а також порівняв його з Волдемортом, безносим злим чаклуном з "Гаррі Поттера".
Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський у подкасті Фрідмана сказав, коли будуть вибори та чи піде він на другий термін.