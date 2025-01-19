Фіцо заявив про підготовку держперевороту у Словаччині та розкритикував Зеленського

Словацькому прем’єру не сподобалося, що опозиція зустрілася із президентом України

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував представників опозиції, які днями відвідали Київ та зустрілися з українським президентом Володимиром Зеленським. Зокрема, він звинуватив їх у плануванні державного перевороту.

Про це пише місцеве видання Pravda. У своїй промові Фіцо звинуватив опозиційних словацьких політиків у тому, що ті "цілують перстень Зеленському".

За його словами, партія "Прогресивна Словаччина" готує в країні "Майдан". Фіцо застосував це слово як синонім "державного перевороту", тобто так само як його використовує російська пропаганда.

Політик звинуватив опозиційних політиків у тому, що ті нібито пообіцяли Зеленському підтримку на шляху до НАТО та розміщення словацьких військ на території України після завершення російського вторгнення.

"Уряд, який я очолюю, ніколи не підтримає членство України в НАТО, тому що це призведе лише до третьої світової війни", — сказав Фіцо, додавши, що також буде проти будь-якої можливості відправлення військ в Україну.

Фіцо також розповів про зупинку транзиту російського газу та звинуватив Зеленського в тому, що той намагається принести обраному президенту США Дональду Трампу "всю Європу на золотому підносі". Тобто для того, щоб США могли постачати їй дорожчий скраплений газ.

Він також припустив, що в ЄС можуть відбутися "кризові події", які зрештою призведуть до виходу його країни з блоку та розпаду Євросоюзу.

"Подібно до падіння Варшавського договору, світові події можуть відправити і ЄС, і НАТО до підручників історії", — додав він.

Як повідомлялося раніше, 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою територію, що викликало хвилю критики у Словаччині та Угорщині, оскільки вони за три роки не диверсифікували постачання.

13 січня Фіцо запропонував Зеленському зустріч, щоб обговорити це питання та знайти компроміс. Український президент тоді відповів, що готовий прийняти його у Києві 17 січня. Зустріч зрештою не відбулася, але до Києва приїхали представники словацької опозиції.