"Ми на вас чекаємо": Зеленський сказав, коли і де готовий зустрітися з Фіцо

Глава держави обмежився короткою відповіддю у соціальних мережах

Президент України Володимир Зеленський відповів на пропозицію прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про зустріч.

Про це глава держави написав у соцмережі "Х" (колишній "Твіттер"). Глава держави вирішив обмежитись коротким коментарем в Інтернеті.

Український президент запропонував словацькому прем’єр-міністру приїхати до Києва вже цієї п’ятниці.

"Ок. Приїжджайте до Києва у п’ятницю", — написав Зеленський.

Що передувало заяві

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо офіційно запросив президента України Володимира Зеленського зустрітись, щоб вирішити суперечки на тлі припинення транзиту російського газу через Україну. Під час звернення до Зеленського Фіцо наголосив, що зустріч краще провести на території Словаччини неподалік кордону з Україною.

Крім цього, Фіцо заявив, що не бажає приїжджати на перемовини в Україну.

Нагадаємо, "Газпром" планує звільнити майже половину працівників свого головного офісу після припинення транзиту газу територією України.

Також "Телеграф" розповідав, що проросійський уряд Угорщини шантажує Україну членством у ЄС через зупинку транзиту газу.