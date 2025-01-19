Фицо заявил о подготовке госпереворота в Словакии и раскритиковал Зеленского

Словацкому премьеру не понравилось, что оппозиция встретилась с президентом Украины

Премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал представителей оппозиции, которые на днях посетили Киев и встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским. В частности он обвинил их в планировании государственного переворота.

Об этом пишет местное издание Pravda. В своей речи Фицо обвинил оппозиционных словацких политиков в том, что те "целуют кольцо Зеленскому".

По его словам, партия "Прогрессивная Словакия" готовит в стране "Майдан". Фицо применил это слово в качестве синонима "государственного переворота", то есть так же, как его использует российская пропаганда.

Политик обвинил оппозиционных политиков в том, что те якобы пообещали Зеленскому поддержку на пути в НАТО и размещение словацких войск на территории Украины после завершения российского вторжения.

"Правительство, которое я возглавляю, никогда не поддержит членство Украины в НАТО, потому что это приведет лишь к третьей мировой войне", — сказал Фицо, добавив, что также будет против любой возможности отправки войск в Украину.

Фицо также рассказал об остановке транзита российского газа и обвинил Зеленского в том, что тот пытается принести избранному президенту США Дональду Трампу "всю Европу на золотом блюде". То есть, для того, чтобы США могли поставлять ей более дорогой сжиженный газ.

Он также допустил, что в ЕС могут произойти "кризисные события", которые в конечном итоге приведут к выходу его страны из блока и к распаду Евросоюза.

"Подобно падению Варшавского договора, мировые события могут отправить и ЕС, и НАТО в учебники истории", — добавил он.

Как сообщалось ранее, 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, что вызвало волну критики в Словакии и Венгрии, поскольку они за три года не диверсифицировали поставки.

13 января Фицо предложил Зеленскому встречу, чтобы обсудить этот вопрос и найти компромисс. Украинский президент тогда ответил, что готов принять его в Киеве 17 января. Встреча в конечном итоге не состоялась, но в Киев приехали представители словацкой оппозиции.