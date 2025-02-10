Президент Румунії йде у відставку: чому це погана новина для України

Ультраправі партії втретє намагаються ініціювати імпічмент

Політична нестабільність у Румунії призвела до відставки президента. Глава держави Клаус Йоханніс у понеділок повідомив, що вже 12 лютого залишить свою посаду.

Про це повідомляє Romania Insider. До цього парламент тричі намагався ініціювати процедуру імпічменту, а тому посилилися побоювання щодо виникнення політичної кризи.

"Щоб позбавити Румунію та її громадян цієї кризи, я йду у відставку з поста президента Румунії. Я покину пост післязавтра, 12 лютого", — повідомив Йоханніс.

Як відомо, наприкінці листопада минулого року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів, на яких переміг Келін Джорджеску. Політик із відкритими проросійськими поглядами згідно з опитуваннями не повинен був набрати навіть кількох відсотків, а тому в Румунії запідозрили масштабне російське втручання у виборчий процес. Зокрема, повідомлялося, що росіяни провели масштабну пропагандистську кампанію через сервіс TikTok.

На початку грудня суд анулював результати голосування, а повторні вибори було призначено на травень 2025 року.

За відставку президента виступають в основному ультраправі "Партія молоді" (ПМ), від якого висувався Джорджеску, "Альянс за союз румунів" (АСР) та SOS. ПМ та SOS відрізняються проросійськими поглядами, тоді як АСР просто має євроскептичну позицію.

Вони двічі збирали підписи для ініціації процедури імпічменту, але їм не вистачало голосів.

Втретє до правих приєдналися депутати від проєвропейського та проукраїнського "Союзу за порятунок Румунії", які вважають, що перебування Йоханніса на посаді президента після завершення мандату суперечить демократичним принципам та поглиблює політичну нестабільність.

Як відомо, Румунія після початку російського вторгнення сильно допомогла Україні в економічному плані та зброї. Наприклад, це одна з небагатьох країн, яка погодилася передати системи ППО Patriot. Крім того, Румунія допомагає з експортом, у тому числі і в ініціативі "Зерно з України".

Нагадаємо, Джорджеску називав Україну вигаданою державою. Він заявив, що її поділ між сусідніми державами – невідворотний.