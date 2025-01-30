"Вигадана держава": в Румунії кандидат в президенти наклав оком на території України

Політик вважає, що наша держава — це "Українська Радянська Соціалістична Республіка"

Ультраправий проросійський румунський політик Келін Джорджеску назвав Україну вигаданою державою. Він заявив, що її поділ між сусідніми державами – невідворотний.

Про це Джорджеску сказав в інтерв'ю журналісту Йону Крістою. Повідомляє Romania TV.

Говорячи про новий розподіл світу, продиктований з Білого дому, він розмріявся про розподіл українських територій після укладення миру та про вигоду Румунії.

Світ змінюється. Кордони будуть змінюватися. Більше того – якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є Північна Буковина – інтерес. У нас є Буджак, у нас є Північний Марамуреш – правильно? Від колишнього… як воно називалося… Закарпаття! Є ще угорці… Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія…,

На запитання, чи він вірить у розділ України, політик відповів ствердно.

"На сто відсотків, так і буде. Ну, у них немає іншого шляху! Дорога до чогось подібного неминуча. Україна – це вигадана держава. Це Українська Радянська Соціалістична Республіка", – заявив він.

Що раніше казав Келін Джорджеску про Україну

Варто додати, що Джорджеску відкрито заявляє про свої ультраправі погляди і навіть бравує ними. Зокрема, він прославляє часи, коли Румунія була союзником нацистської Німеччини у Другій світовій війні. Також він називав війну Росії проти України наслідком "змови американських виробників зброї".

Разом з тим, після успіху у першому турі виборів він почав коригувати свою позицію. Приміром, 27 листопада політик заперечив закиди на свою адресу, що нібито він хоче вивести Румунію з НАТО та Євросоюзу.

Наприкінці 2024 року, ультраправий кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску заявив, що у випадку перемоги на виборах він заборонить продовження експорту українського зерна через його країну і подальшу військову допомогу офіційному Києву.

Нагадаємо, колишній міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у відвертому інтерв'ю "Телеграфу" поділився своїм баченням складних викликів, з якими стикається його країна. Поряд з обговоренням ролі Словаччини як члена НАТО у підтримці України, Надь торкається і питань проросійської риторики уряду Роберта Фіцо та президента Петера Пеллегріні, яка загрожує стабільності регіону. Він також застерігає про можливість ядерного удару з боку Росії, підкреслюючи його потенційні загрози для всього світу. Детальніше читайте в матеріалі видання — "Якщо Україна програє війну, ми матимемо російських солдатів в Ужгороді, на кордоні зі Словаччиною".