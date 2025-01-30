Має всі шанси на перемогу? Як у Румунії оцінюють Джорджеску, який назвав Україну "неіснуючою державою"

Якщо Келіна Джорждеску знімуть із виборів, то може злетіти рейтинг іншого проросійського політика — Джордже Сіміона

Рейтинг ультраправого проросійського румунського політика Келіна Джорджеску виріс вгору. Це сталось після того, як скасували другий тур виборів президента Румунії та перезапуску їх із нуля.

Дані про рейтинг політика зʼявились на румунському сайті curs.ro. Опитування проводилось у період з 21 по 25 січня 2025 року.

Останні рейтинги такі:

Келін Джорджеску — 37%;

Нікушор Дан (мер Бухареста) — 21%;

Йон Антонеску (від влади) — 18%;

Олена Ласконі (виходила у скасований другий тур) — 7%.

Рейтинг кандидатів

"Дія породжує протидію. Народ вирішив, що ось він — рятівник, несправедливо загноблений проклятою владою", — прокоментував блогер Роман Шрайк.

За його словами, якщо Келіна Джорждеску знімуть із виборів, то може злетіти рейтинг іншого проросійського політика — Джордже Сіміона, який поки що не бере участі, але підтримує Джорджеску.

Скасування виборів

Нагадаємо, що на початку грудня, Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів, в якому лідирував ультраправий кандидат Келін Джорджеску. Відомо, що з'явилися "нові деталі", які свідчать, що ці результати були хибними.

Конституційний суд країни, з метою забезпечення справедливості та законності виборчого процесу одноголосно підтримав:

Скасування усього виборчого процесу з виборів президента Румунії, проведеного на підставі постанови уряду.

Відновлення виборчого процесу в повному обсязі, тобто уряд встановить нову дату виборів, а також нову календарну програму для здійснення необхідних дій для проведення виборів у 2024 році.

Суд наголосив, що це рішення остаточне і загальнообов’язкове. Перший тур виборів у Румунії відбудеться 4 травня.

Келін Джорджеску — хто він

Келін Джорджеску відомий, як релігійний націоналіст та нібито "антисистемний", а насправді ж – проросійський кандидат. Він ще до виборів зробив низку скандальних заяв, серед яких – наратив про те, що ЄС та НАТО, нібито, не презентують інтереси Румунії належним чином. Джорджеску постійно розповсюджує наративи кремлівської пропаганди – наприклад, що війна в Україні нібито спровокована та керується американськими військовими компаніями, а Україна – "штучне утворення", а не держава. Також потрібно зазначити, що Джорджеску явно підтримується Китаєм, оскільки він, маловідомий університетський професор, майстерно використав китайську соцмережу TikTok для згуртування виборців навколо себе. Судячи з усього, мережа надавала йому пріоритетне просування у порівнянні з іншими кандидатами.

Цікаво, що Джорджеску неодноразово піддавали критиці за його попередні коментарі, де він підтримував фашистський легіонерський рух Румунії XX століття. До речі, в той період Румунія зазіхала на українську Бесарабію. Тому політичні пріоритети цієї персони передбачити неважко.

Раніше "Телеграф" писав, що Джорджеску назвав Україну вигаданою державою. Він заявив, що її поділ між сусідніми державами – невідворотний.