Військовий ТЦК мобілізував росіянина на Прикарпатті: чим все закінчилось

На Івано-Франківщині посадовець ТЦК незаконно мобілізував росіянина.

Тисменицький районний суд Івано-Франківщини визнав посадовця територіального центру комплектування (ТЦК) Віталія С. винним у перевищенні службових повноважень через незаконну мобілізацію громадянина Росії. За це підполковнику призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Як повідомляє видання Zaxid.net в судовій постанові було зазначено, що 6 лютого 2025 року тимчасово виконуючий обов’язки начальника одного з ТЦК Віталій С. відправив іноземця, який не має українського громадянства, на військово-лікарську комісію (ВЛК), а згодом поставив його на військовий облік та включив до списку мобілізованих.

У матеріалах справи йдеться, що посадовець знав про громадянство чоловіка та розумів, що він не підлягає мобілізації. Незважаючи на це, підполковник все ж віддав розпорядження про його направлення на ВЛК та включення до складу військовослужбовців.

Наречена мобілізованого звернулася зі скаргою до Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, після чого щодо Віталія С. склали адміністративний протокол за перевищення службових повноважень.

Розгляд справи відбувся без участі обвинуваченого — він не з’явився на засідання, але письмово визнав свою провину. Суддя Максим Олійник, ознайомившись із матеріалами справи, визнав Віталія С. винним та призначив йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Постанову ще можна оскаржити.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Хмельницькій області судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Громадянин не з'явився до ТЦК та СП за мобілізаційним розпорядженням.