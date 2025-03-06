Дісталися і школи обвинуваченого у вбивстві Фаріон: що відомо про загрози стрілянини в Дніпрі

Зловмисники повідомляли, що нібито готувалися до здійснення теракту протягом року

Жителів Дніпра залякували погрозами "колумбайну" у місцевих школах. До списка навчальних закладів, де зловмисники обіцяли влаштувати стрілянину, належить і школа № 62, в якій навчався підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко.

В одному з Telegram-каналів Дніпра з’явилися погрози "помститися" та "всіх перестріляти", а також фото вогнепальної зброї. Сьогодні вранці ресурс було заблоковано.

Зловмисники повідомляли, що готувалися протягом року до здійснення теракту у низці шкіл 6 березня, тобто сьогодні. Цей випадок не перший – час від часу подібні інформаційні атаки проводяться в різних містах України російськими спецслужбами.

"Анонімні повідомлення у соцмережах містять погрози та заклики до насильства. Вони є частиною інформаційно-психологічних операцій (ІПСО), спрямованих на дестабілізацію ситуації. Головна мета – створення паніки серед мешканців міста", – пише Telegram-канал "Стоп фейк Дніпро".

Зазначається, що такими випадками займається кіберполіція — фахівці перевіряють повідомлення та встановлюють причетних до їхнього поширення осіб.

Кіберполіцейські закликають українців піклуватися про інформаційну гігієну, не розповсюджувати можливі фейки, а також повідомляти відповідні органи про порушення.

Раніше радник міністра оборони України Олексій Копитько пояснив, що вся історія "колумбайнів" у Росії виглядає як керований владою процес. Так, розстріл дітей в Іжевську стався напрочуд вчасно для Кремля.