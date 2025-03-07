Велика Британія судитиметься з Абрамовичем через гроші для України

Британська влада не змогла домовитися з російським олігархом

Велика Британія планує позиватися до російського олігарха Романа Абрамовича через гроші, отримані з продажу футбольного клубу "Челсі". Росіянин продав лондонську команду за 2,5 млрд фунтів стерлінгів під тиском уряду Великої Британії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Абрамович обіцяв пожертвувати гроші постраждалим на війні в Україні, проте досі цього не зробив. Тепер британська влада хоче судитися з олігархом, передає The Guardian.

За інформацією джерела, судовий процес може стати єдиним виходом із глухого кута в переговорному процесі. Річ у тому, що сторони не можуть домовитися, як слід витратити гроші. Британці хочуть віддати всі гроші на гуманітарні потреби України, а от представники Абрамовича наполягають на розподілі коштів між постраждалими українцями та росіянами.

"В уряді вважають, що ми рухаємося до суду з цього питання. Із самим Абрамовичем існують фундаментальні розбіжності з приводу того, куди можуть бути спрямовані гроші, і, схоже, закон буде єдиним способом вирішити цю проблему", — заявило джерело видання.

Раніше повідомлялося, що Абрамович нібито міг створити фіктивний бізнес з оренди суперяхт, якими користувався сам, і так зекономив на їхньому обслуговуванні та заправці. До речі, олігарх після введення санкцій у 2022 році знайшов притулок у Туреччині.