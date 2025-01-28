Указ Трампа про мігрантів торкнувся українців? У США призупинила роботу важлива програма

За цією програмою виїхало понад 118 000 українців

У США призупиняють роботу програми United for Ukraine (U4U) для українців, які покинули країну через війну й втекли до Штатів. Наразі прийом заявок заморожено.

Про це повідомляє Голос Америки, посилаючись на Службу громадянства та імміграції США (USCIS).

"У зв’язку з виконавчим указом від 20 січня 2025 року "Захист наших кордонів", Служба громадянства та імміграції США призупиняє приймання форми I-134A, онлайн-запиту на підтримку та декларації про фінансову підтримку", — повідомляє Служба.

Згідно з цим указом прийом заявок заморожено до моменту, поки USCIS не розгляне усі запити, які вже були подані.

Зауважимо, що програма United for Ukraine надає можливість українцям та їхнім найближчим родичам, які перебувають за межами Штатів, приїхати до країни і тимчасово перебувати там протягом 2 років.

За останніми даними, станом на березень 2023 року за програмою U4U до США приїхало понад 118 000 українців. Водночас ще близько 25 000 українців потрапили до США на початку вторгнення Росії до України у 2022 році, перейшовши сухопутний американський кордон з боку Мексики.

Нагадаємо, що 20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ "Захист наших кордонів". У ньому, серед іншого, президент доручив міністру внутрішньої безпеки відкоригувати програми із надання притулку людям, які прибувають до США та зупинити програми із надання притулку, які суперечать новій політиці Штатів.

Раніше "Телеграф" писав, що у Трампа є власний інтерес у завершенні війни в Україні.