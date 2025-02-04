Україна потребуватиме мільйонів трудових мігрантів. З яких країн вони приїдуть

Дефіцит трудового ресурсу є вже зараз і лише наростатиме

Українському бізнесу не вистачає понад 3 млн працівників, що складає 32% персоналу. Через дефіцит робочої сили Україна в найближчі 5-7 років потребуватиме працівників із Бангладешу, Індії, Африки та Близького Сходу.

Таку думку в ефірі Вечір.LIVE висловив доктор економічних наук Андрій Длігач. При цьому, додав він, 2 мільйони формально безробітних українців не готові до переїзду чи перенавчання, щоб обійняти вакантні посади.

За словами експерта, ці люди чекають, поки бізнес сам прийде до них. Проте цього не станеться, українцям потрібно ставати більш гнучкими, легкими та швидкими в зміні. Також держава має створити умови, щоб було простіше винаймати працівників.

"А що стосується працівників з Бангладешу — це реальність. Бангладеш, Індія, країни Африки, країни Близького Сходу будуть постачальниками людського ресурсу для виробничих підприємств, аграрних підприємств, логістичних. Бо нам дійсно, не вистачатиме кілька мільйонів трудових ресурсів у наступні 5-7 років", — пояснив Андрій Длігач.

Як повідомляв "Телеграф", на Закарпатті одне з місцевих підприємств планує залучити на роботу 160 працівників з Бангладешу. Мова йде про ДП "Ламелла" у Тячівській міській територіальній громаді, яке спеціалізується на виготовленні меблів. Новина про це викликала обурення у соціальних мережах.