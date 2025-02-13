Придністров’я оголосило про несподіване рішення щодо "кордону" з Молдовою

Повністю виконати все планують до 27 лютого

У четвер, 13 лютого, влада невизнаного Придністров'я прийняла рішення прибрати низку контрольно-пропускних пунктів (КПП) на так званому кордоні з Молдовою. Деякі з них Кишинів вважає незаконними.

Про це заявив співголова від Придністров'я в Об'єднаній контрольній комісії з управління миротворчою операцією Олег Беляков.

Зазначається, що на засіданні Об'єднаної контрольної комісії придністровська делегація повідомила про демонтування аж 11 КПП. Їх було встановлено у 2022 році після серії терактів на "кордоні" з Молдовою. Демонтувати вищевказані пункти планують до 27 лютого.

За словами віцепрем'єра Молдови Олега Серебряна, демонтаж уже розпочався у місті Бендери.

Додамо, що не це рішення цілком могло вплинути те, що Молдова наразі допомагає Придністров'ю з подоланням енергетичної кризи. Адже Кишинів офіційно почав перші постачання газу у позику Придністров’ю, де після припинення газифікації з РФ почалися проблеми.

Ще з початку 2025 року Євросоюз узгодив фінансову допомогу у розмірі 64 млн євро, з яких 20 млн призначені для забезпечення газом Придністров'я. Ці кошти також підуть на закупівлю електроенергії для правобережжя та понад половина суми буде виділена як бюджетна підтримка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський пропонував Молдові допомогу з Придністров'ям.