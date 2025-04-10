Эстонии надоели диверсии в Балтийском море: готова применять силу

Законопроект поддержало большинство депутатов

После серии повреждений коммуникационных кабелей в Балтийском море Эстония приняла меры, чтобы это остановить. Парламент страны принял решение, которое позволяет военному флоту "применять силу", против суден, подозреваемых в совершении диверсий на объектах подводной инфраструктуры.

Соответсвующий законопроект был проголосован в парламенте Эстонии 9 апреля. Об этом сообщает Barrons со ссылкой на AFP.

Документ изначально был подготовлен в качестве ответа на повреждение электрического кабеля Estlink 2 и четырех телекоммуникационных кабелей, соединяющих Финляндию и Эстонию через Балтийское море. Тогда следователи заподозрили в диверсии танкер Eagle S, который является частью российского теневого флота.

"В каждом законе есть смысл. В данном случае причиной является наш восточный сосед, который представляет для нас реальную опасность", — сказал глава Комитета национальной безопасности Эстонии Меэлис Кийли во время выступления в парламенте.

Документ получил почти единогласное одобрение — его поддержали 62 депутата из 70 присутствовавших в зале заседаний. Для вступления в силу его должен подписать президент.

До этого времени ВМС Эстонии могли применять силу лишь в случае возникновения непосредственной угрозе их стране или если гражданским лицам грозила опасность. Теперь же ВМС получат право вмешиваться, если гражданское судно будет "представлять опасность". Насколько широкими будут полномочия военных, пока неизвестно.

Как сообщалось ранее, 18 ноября 2024 года был перебит кабель, соединяющий Финляндию с Германией. После этого случаи повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море стали весьма обыденным явлением — позже поступала информация о перебоях на кабелях из Литвы в Финляндию и из Финляндии в Швецию.