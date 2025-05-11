Готує новий наступ і не тільки? Як в Україні реагують на пропозицію Путіна

Експерти закликають не вестись на цю імітацію Путіна щодо мирних переговорів

Президент Росії Володимир Путін відкинув пропозицію щодо перемир'я та запропонував Україні провести переговори. Під час свого звернення в ніч на 11 травня Путін запропонував відновити переговори у Стамбулі з 15 травня "без попередніх умов". Експерти та лідери громадської думки в Україні одразу ж відреагували на заяву, назвавши її імітацією мирного процесу.

Олексій Копитко, військовий аналітик і колишній радник міністра оборони, назвав таку поведінку Кремля очікуваною. "Демонстрація готовності до "деескалації" доти, доки є сили наступати, і одночасно поки що накопичується ресурс для можливої літньої кампанії", — зазначив він. Копитко також вважає, що запропоновані переговори "без попередніх умов" є підставою для запровадження всіх обіцяних санкцій проти Росії.

На думку експерта, сам факт пропозиції переговорів із конкретною датою і місцем свідчить про те, що "у Путіна різко зменшилося поле для ходів". "Інакше б він повторив традиційний набір слів про абстрактну готовність", — пояснив Копитко.

Політичний експерт Кирило Сазонов не приховує свого ставлення до заяви російського лідера. "Нічний виступ бункерного щура був настільки передбачуваним, що я його навіть не став чекати", — зазначив він. Сазонов наголосив, що пропозиція прямих переговорів без перемир'я — це імітація процесу: "Бойові дії не припиняються. Обстріли міст не припиняються. Великого обміну полонених "всіх на всіх" немає. Тобто насправді взагалі нічого не відбувається, жодних змін!" Він також називає дії Путіна імітацією мирного процесу.

Журналіст-міжнародник Іван Яковина закликав західних партнерів не піддаватися на провокацію і не обговорювати "переговори", які Путін запропонував. "Це повна @ерня, фуфло, димова завіса, прикриття для продовження бойових дій", — категорично висловився Яковина. Він також пояснив, чому переговори запропоновані саме на 15 травня: "Тому що на 12-13 у нього заплановано масований удар балістичними ракетами. Хоче залякати".

Лейтенант, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко вважає, що Путін готує новий наступ. "Путін обрав війну і відмовився від її завершення заради літнього наступу", — каже він.

Політтехнолог Олексій Голобуцький також поділився своїми думками щодо заяви Путіна. "Путін виповз серед ночі подякувати маріонеткам і сателітам за те, що "приїхали віддати данину" до Москви. І підтвердити, що ніякого припинення вогню не буде. Як і ніяких домовленостей з Трампом", — написав Голобуцький. Він звернув увагу на те, що Путін відмовився від припинення вогню, відмовився від посередництва США і продовжує наполягати на "припиненні мілітаризації України".

Експерти одностайні в оцінці заяви Путіна — це спроба імітувати мирний процес без реальних кроків до його встановлення. Вони закликають західних партнерів зберігати твердість позиції та запроваджувати нові санкції проти Росії, а також збільшувати військову допомогу Україні.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що Трамп вперше відреагував на "сенсаційну" промову Путіна. Що він сказав після відмови від перемир’я.