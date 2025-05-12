Прийміть рішення до кінця дня — або санкції: ЄС озвучив ультиматум для Кремля

В Європі вважають, що Росія повинна зробити крок назустріч миру

Європейський Союз готовий розпочати підготовку 17-го пакета санкцій проти Росії, якщо Москва не погодиться на безумовне припинення вогню до кінця поточної доби. В новий пакет можуть увійти санкції проти, зокрема, "тіньового флоту" РФ.

Про це заявив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус на пресконференції. Він зазначив: "Час спливає, до кінця дня залишилось ще 10 годин, і якщо не буде перемир’я, європейська сторона почне процес санкцій".

Джерела в ЄС уточнили, що посли країн-членів можуть схвалити нові обмеження вже в середу, а остаточне затвердження Радою ЄС можна очікувати 20 травня – після переговорів у Стамбулі 15 травня, якщо такі відбудуться.

"Німеччина очікує від Росії негайного перемир'я, а потім готовності до переговорів. Україна до цього готова. Тепер зрозуміло: Росія повинна зробити крок назустріч", — заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль.

В Росії тим часом заявили, що налаштовані на "серйозний пошук шляхів" для довготермінового врегулювання війни в України. Однак спікер Кремля Дмитро Пєсков зазначив: "Мова ультиматумів неприйнятна, з Росією такою мовою домовитися неможливо". Наразі невідомо, хто саме може очолити російську делегацію на переговорах у Стамбулі та чи поїдуть росіяни туди взагалі.

Нагадаємо, Путін вже фактично відкинув ідею безумовного припинення вогню з понеділка, 12 травня. Натомість він запропонував відновити переговори у Стамбулі, які, за його словами, були припинені у 2022 році за ініціативи України.

Зеленський тоді зазначив, що він готовий до особистої зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, однак лише за умови погодження на повне припинення вогню терміном на 30 днів.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у Франції та Німеччині відреагували на заяву Дональда Трампа про необхідність термінової зустрічі України та Росії в Стамбулі. Там вважають, що такий поспіх є передчасним і спочатку варто змусити Росію погодитися на початкову умову.