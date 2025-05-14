Все должно решиться уже в ближайшее воскресенье

Если во втором туре выборов президента Румынии победит лидер первого тура, ультраправый кандидат Джордже Симион, это станет настоящим подарком для России. Симион является приверженцем "нелиберальной демократии".

Как объяснил политолог Серджиу Мискойу изданию RFI, Симион стремится превратить Румынию в страну, независимую от Европейского Союза. Он хочет, чтобы его страна по своему усмотрению развивала отношения с Россией, Китаем, Турцией и другими крупными государствами без согласования с ЕС и ограничений правилами.

По словам политолога, победа Симиона может означать, что Румыния будет "возвращена в серую зону" до 1994 года. Тогда страна еще колебалась, хочет ли она вступить в ЕС или НАТО.

"Именно этого и ожидают россияне — создание нового разрыва и поддержки таким образом идеи, что прямые переговоры ведутся индивидуально с государствами Европейского Союза, с государствами НАТО, а не с альянсом и Союзом в целом. Для России это подарок", — отметил Серджиу Мискойу.

Выборы президента в Румынии – вторая попытка

Выборы президента проводятся в Румынии повторно, так как голосование в ноябре 2024 было признано недействительным Верховным судом Румынии. Причина – вмешательство России.

Недавно прошел первый тур повторных выборов. Джордже Симион получил 40,96% голосов избирателей. Он является евро скептиком и пообещал, что в случае его победы приведет во власть отстраненного пророссийского кандидата Келина Джорджеску, из-за которого были отменены предыдущие выборы.

Второй кандидат, вышедший во второй тур выборов, — основатель правоцентристского "Союза спасения Румынии", генеральный мэр Бухареста Никушор Дан. В первом туре он набрал 20,99% голосов. По мнению Серджиу Мискойу, во втором туре выборов, который пройдет18 мая, Симион победит с преимуществом "по крайней мере" в 53%.

Как рассказывал "Телеграф", Симион заявил, что потребует от Украины компенсаций, если станет лидером страны. В частности, он попытается добиться у Киева "компенсации" за переданную систему противовоздушной обороны Patriot.