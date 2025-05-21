Підпал будинків Стармера: заарештовано ще одного українця

Загалом серед затриманих — громадяни України та Румунії.

Британською поліцією було заарештовано громадянина України Петра Починка за підозрою в причетності до підпалу будинків прем’єр-міністра Кіра Стармера. До цього заарештували ще одного українця — Романа Лавриновича, а також уродженця України — громадянина Румунії Станіслава Карпюка.

У поліції підкреслили, що 34-річному Починку були пред’явлені звинувачення в підпалі з наміром наразити на небезпеку життя людини. Про це пише BBC.

21 травня арештований українець має постати перед Вестмінстерським магістратським судом, де йому буде обрано запобіжний захід.

У матеріалі зазначено, що арешт було здійснено 19 травня у лондонському районі Челсі. Карпюка заарештували 17 травня у лондонському аеропорту "Лутон", коли він намагався відлетіти до Румунії. А Лавриновича взяли під варту найпершим – 13 травня у районі Сіденхем на південному сході Лондона.

Про можливі мотиви організаторів підпалів поки що не повідомляється.

Лавринович та Карпюк мають постати перед лондонським Центральним кримінальним судом (Олд-Бейлі) 6 червня.

Двері одного із постраждалих будинків. Фото METRO

Передісторія

12 травня у Великій Британії сталася дуже підозріла пожежа в приватному будинку, що належить прем’єр-міністру країни Кіру Стармеру. Він розташований на півночі Лондона, сам прем’єр зараз там не мешкає. До цього сталося ще два підпали майна, пов’язаного із британським прем’єром.

Поліція влаштувала справжню спецоперацію. Правоохоронці обшукали всю територію, навіть баки для сміття. Зібрали записи зі всіх камер на вулиці. Наразі з’ясовують, чи пов’язані між собою всі три пожежі.

За інформацією поліції, під час пожеж ніхто не постраждав, тільки було пошкоджено входи до будинків. Крім того, повністю знищено вогнем автомобіль Toyota RAV4.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що, за словами західних ЗМІ, російський режим знайшов для себе ресурс, який може використати для спроби проведення диверсій і нападів на території Європи, зокрема у Швеції Російська розвідка планує вербувати для диверсій наркозалежних людей.