Дискримінація в Польщі змусила українську сім'ю шукати нове життя в Канаді: історія біженки

Попри те, що родині також зустрічалися доброзичливі поляки, загальний негативний досвід виявився сильнішим

Українка-біженка розповіла про 3 випадки дискримінації та агресії в Польщі через її національність, які змусили її разом із сім’єю шукати безпечніше місце для життя в Канаді. Вона зазначає, що хоч зустрічала добрих поляків, загальна атмосфера ворожості і несправедливості стала основною причиною переїзду.

Дане відео користувачка опублікувала в TikTok. "Я не хотіла переїжджати в Канаду, але Польща змусила", — зізнається жінка.

Перший інцидент трапився у вересні 2023 року в торговому центрі. Жінка сиділа на лавці, поки її 5-місячний син Марко спав у візочку. До неї підійшов літній чоловік, який говорив російською та польською мовами. "Він почав чіплятися: чому я тут? Чому не їду в Україну воювати? А потім вдарив візок із дитиною газетою. Мій син прокинувся і почав плакати", — згадує вона. Українка одразу звернулася до охорони, однак чоловіка не вдалося знайти через камери спостереження.

Другий випадок стався навесні 2024 року, коли переселенка гуляла з сином на дитячому майданчику. Вона почула розмову подружньої пари поляків, які стояли поруч: "Ти там обережно біля них, бо вони говорять українською", — було чутно від сім'ї. За словами переселенки, ці слова глибоко її зачепили. "Я пішла звідти зі сльозами на очах. Було боляче за свою дитину, яка просто хотіла гратися з іншим хлопчиком у піску", — ділиться вона.

Третя історія пов’язана з випадковим порушенням правил паркування в серпні 2024 року. Навігатор завів їх на службову парковку, де зупинка була дозволена лише службовому транспорту. Попри те, що подібні порушення для поляків часто закінчуються усним попередженням, українців оштрафували на значну суму — 1000 злотих замість передбачених законом 100 злотих. "На моє питання — чому така сума — поліцейський відповів: "Маєш таку машину — плати гроші"", — розповіла громадянка. Більше того, коли її чоловік залишався в машині, правоохоронці почали перевіряти, чи не викрали вони свої телефони.

Попри те, що родині також зустрічалися доброзичливі поляки, загальний негативний досвід виявився сильнішим. "У нас були чудові господарі квартири, у Марка був класний садочок. Але ксенофобія в Польщі — це, на жаль, більше правило, ніж виняток", — підсумувала жінка.

Зараз родина вже живе в Канаді, де сподівається знайти для себе більш безпечне та комфортне середовище.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українець, який у 2024 році їхав автомобілем з Іспанії до Грузії, поділився враженнями про найсуворіший прикордонний контроль за всю поїздку. Прикордонники одразу звернули увагу на авто з українськими номерами.