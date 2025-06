Королева Нідерландів не змогла приховати емоції після зустрічі з Трампом: курйозне відео

Навіть члени королівської родини не завжди можуть приховати емоції

Королева Нідерландів Максима потролила президента США Дональда Трампа під час його візиту до королівського палацу. Зустріч глави Білого дому з королем Віллемом-Олександром відбулася до початку саміту НАТО.

Кадри моменту зустрічі розлетілися мережею. На короткому відео видно, як Максима помітно скривилася намагаючись наслідувати слова Трампа "Thank you wery much" ("Спасибі вам велике").

Що саме хотіла показати королева цим жестом не зовсім зрозуміло. Хоча якщо врахувати, що після приходу до влади Трамп ледь не розпочав торгової війни з Європою і залишив її наодинці розбиратися з повномасштабною війною Росії проти України, то можна припустити, що вона не стримала емоцій.

Як відомо, Трамп прибув до Нідерландів 24 червня і зупинився у королівському палаці Хейс-тен-Бос, що на околицях Гааги.

"Було чудово надати американському президенту гостинність. Це був дуже гарний день і дуже гарний вечір для НАТО і Нідерландів", — розповів пізніше король Віллем-Олександр.

Він також додав, що він мав чудову вечерю з усіма лідерами країн НАТО, які прибули до Нідерландів для участі в саміті Альянсу.

Як повідомлялося раніше, на саміті НАТО відбулася зустріч Трампа із президентом України Володимиром Зеленським. Згідно з заявами сторін, їхня розмова була "теплою і конструктивною".