Зеленський та Трамп розкрили деталі особистої зустрічі у Гаазі: говорили довше, ніж очікувалось

Трамп, у свою чергу, також зробив заяву про переговори

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрілися 25 червня. На полях саміту НАТО вони обговорили всі ключові теми — від безпеки до досягнення стійкого миру.

Про це повідомляє український очільник. Особливо зосередилися на припиненні вогню, захисті українців і залученні Сполучених Штатів до мирного процесу.

"Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру. Деталі – згодом", — пише Зеленський.

Як відомо зі ЗМІ, зустріч двох лідерів тривала 47 хвилин. Слід зауважити, що, як для саміту, це вважається доволі довгою розмовою, адже частіше за все такі зустрічі не тривають більше 20 хвилин.

Заява Трампа

Під час спілкування зі ЗМІ на полях саміту НАТО президент США зазначив, що лідери обговорять виклики, з якими стикається Україна. "Ми обговоримо очевидне. Зрозуміло, ми обговоримо його проблеми. Його деякі труднощі. Зеленський – він хороший хлопець. Я маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну. Так, схоже на те", — повідомив Трамп.

Він також відзначив, що в питанні врегулювання російсько-української війни спостерігається певний прогрес.

Раніше контакт між Трампом і Зеленським відбувся 26 квітня у Ватикані — під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском. На саміті G7 у червні розмова між ними не відбулася через достроковий від'їзд очільника США, спричинений загостренням конфлікту на Близькому Сході.

Нагадаємо, що зустріч представників Вашингтона й Києва відбулася на тлі саміту НАТО. Він проходить із 24 по 25 червня в нідерландському місті Гаага.

Раніше "Телеграф" писав, що на спільному знімку лідерів Північноатлантичного альянсу Дональд Трамп і Володимир Зеленський стоять на помітній відстані один від одного. Це одразу викликало хвилю коментарів та різних трактувань у соцмережах. Водночас така розстановка може пояснюватися як офіційним дипломатичним протоколом, так і символічним показом політичної дистанції між президентами.