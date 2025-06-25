Символічна "дистанція": що означає розташування Трампа і Зеленського на історичному фото із саміту НАТО

На фото Зеленський стояв поруч з президентом Європейської комісії

На спільному фото лідерів саміту НАТО в Гаазі президенти США Дональд Трамп і України Володимир Зеленський опинилися на значній відстані один від одного. Це одразу спричинило низку коментарів та інтерпретацій у соцмережах. Утім, пояснити таку розстановку можна по-різному — від офіційного дипломатичного протоколу до символічної демонстрації політичної дистанції між лідерами.

Формальний протокол НАТО

Розміщення учасників на колективному фото таких самітів відбувається за заздалегідь узгодженим протоколом. Перш за все, враховується статус лідера (глава держави чи уряду), дата вступу країни до НАТО, а також те, чи є країна повноправним членом Альянсу чи партнером. Країна-господар зазвичай отримує центральне місце.

У цьому випадку центральну позицію обіймав король Нідерландів як символічна приймаюча сторона. Дональд Трамп, попри статус президента США, стоїть не в центрі. Зеленський, як представник держави-партнера, за протоколом не міг бути розміщеним у центрі групи — його місце визначалося на основі партнерського статусу України.

Фото з саміту НАТО в Гаазі

Grok: версія штучного інтелекту

"Телеграф" запитав у Grok — вбудованого ШІ у соцмережі X (колишній Twitter), — чому Трамп і Зеленський стоять далеко один від одного. Grok, аналізуючи загальні протокольні принципи та досвід міжнародних самітів, запропонував низку можливих причин, кожну з яких докладно пояснив.

Серед них:

Протокол і алфавітний порядок — розміщення може базуватись на англійських або французьких назвах країн. Україна (Ukraine) та США (United States) у такому списку справді стоять поряд, однак порядок розміщення залежить і від інших чинників.

— розміщення може базуватись на англійських або французьких назвах країн. Україна (Ukraine) та США (United States) у такому списку справді стоять поряд, однак порядок розміщення залежить і від інших чинників. Дата вступу до НАТО — члени Альянсу можуть бути розміщені відповідно до хронології вступу. Оскільки Україна не є членом НАТО, її представника могли автоматично віднести до окремого блоку.

— члени Альянсу можуть бути розміщені відповідно до хронології вступу. Оскільки Україна не є членом НАТО, її представника могли автоматично віднести до окремого блоку. Рівень участі — повноправні члени НАТО стоять ближче до центру, тоді як партнери, зокрема Україна, — по краях.

— повноправні члени НАТО стоять ближче до центру, тоді як партнери, зокрема Україна, — по краях. Політичні міркування — організатори могли свідомо уникнути розміщення лідерів із напруженими або неоднозначними стосунками поруч, щоб не створювати враження як тісної співпраці, так і напруги. Особливо, якщо візуальне зближення могло би бути політично витлумачене.

ШІ Grok надав низку пояснень

Баланс кадру — щоб уникнути домінування певної пари лідерів у центрі, можливо, учасників свідомо розподілили по всій ширині фото. Таким чином підкреслюється різноманіття країн і колективний характер Альянсу.

— щоб уникнути домінування певної пари лідерів у центрі, можливо, учасників свідомо розподілили по всій ширині фото. Таким чином підкреслюється різноманіття країн і колективний характер Альянсу. Візуальні й естетичні чинники — фотокомпозиція передбачає розподіл за кольорами одягу, зростом і навіть освітленням. Часто організатори свідомо не ставлять поруч людей у схожому одязі чи однакового зросту.

— фотокомпозиція передбачає розподіл за кольорами одягу, зростом і навіть освітленням. Часто організатори свідомо не ставлять поруч людей у схожому одязі чи однакового зросту. Безпека — ШІ також припустив, що безпекові протоколи могли вплинути на позиціонування. Якщо один з лідерів має посилений рівень охорони, його місце може бути визначене з урахуванням доступу до евакуаційних маршрутів або зони контролю.

— ШІ також припустив, що безпекові протоколи могли вплинути на позиціонування. Якщо один з лідерів має посилений рівень охорони, його місце може бути визначене з урахуванням доступу до евакуаційних маршрутів або зони контролю. Символічне дистанціювання — іноді візуальна дистанція може бути використана як м’який дипломатичний сигнал. Наприклад, щоб уникнути зайвих інтерпретацій щодо рівня підтримки, близькості позицій або ролі в переговорах.

Серед причин, перечислених Grok, є і безпекові заходи

Цей аналіз показує, що навіть у межах звичайної групової фотографії може бути приховано складну комбінацію дипломатії, символізму й організаційної логістики. І хоча жодна з версій Grok не є офіційною, вони демонструють, як складно і водночас технічно ретельно продумуються такі публічні жести на найвищому рівні.

Чи відбудеться зустріч?

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф повідомив, що президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський зустрінуться на полях саміту НАТО 25 червня, у середу.

Трамп підтвердив зустріч із Зеленським, повідомляє Clash Report. "Ми обговоримо із Зеленським його проблеми. Він хороший хлопець", — сказав президент США.

Президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю Sky News, що планує зустрітися з президентом США під час саміту. За його словами, над організацією зустрічі працюють обидві команди, а час її проведення ще остаточно не погоджено.

Високопоставлене джерело в Офісі президента України повідомило AFP, що сторони завершують узгодження деталей зустрічі. За інформацією джерела, переговори можуть відбутися у другій половині дня. Основними темами мають стати санкції проти Росії та постачання озброєння для України.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі з Гааги заявив, що провів розмову з державним секретарем США та виконувачем обовʼязків радника з національної безпеки президента США Марко Рубіо. За словами Єрмака, було обговорено підготовку до можливої зустрічі Трампа і Зеленського, зокрема її структуру, порядок денний та ключові питання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що від початку повномасштабної війни Володимир Зеленський майже не з'являвся на публіці в традиційних ділових костюмах. Навіть під час візиту до Білого дому на зустріч із Дональдом Трампом він обрав чорну сорочку з тризубом, що викликало критику з боку частини американських посадовців. Втім, на саміті НАТО 25 червня Зеленський уперше за тривалий час з’явився в діловому костюмі, хоча й без краватки та класичного взуття.