Можемо видихнути з полегшенням? Як в Україні оцінили саміт НАТО

Альянс чітко визначив Росію як основну загрозу і висловив підтримку Україні

У Гаазі відбувся саміт НАТО, в якому взяли участь лідери країн Альянсу. Підсумкову декларацію вже оприлюднили, а в Україні її сприйняли зі стриманим оптимізмом.

Зокрема колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк у коментарі ВВС повідомив, що результати саміту кращі, ніж очікувалося. Україна повернулася до центру уваги, а єдиною загрозою для блоку названо Росію.

Яценюк відреагував на саміт НАТО

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що Альянс за підсумком зустрічі став сильнішим, але тепер важливо реалізувати домовленості.

Реакція МЗС

Журналістка ТСН Крістіна Зеленюк детальніше розкрила суть декларації. За її словами, членам Альянсу тепер доведеться більше покладатися на статтю про індивідуальну самооборону, ніж на статтю про колективну. Однак те, що в декларації згадано про Україну, безумовно, є позитивним моментом.

Реакція Зеленюк

Колишній голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв пішов ще далі та зазначив, що результат можна вважати "великою перемогою" для України.

Реакція Коболєва

Блогер Джаваншир Ахмед наголосив на тому, що НАТО визнало Росію довгостроковою загрозою для Альянсу, а ось Китай там навіть не був згаданий, попри всі старання США.

Повідомлення Ахмеда

Глава податкового комітету Ради Данило Гетьманцев також звернув увагу на заяву генсека НАТО Марка Рютте, який після завершення саміту наголосив, що шлях України до Альянсу невідворотний.

Колишній нардеп Андрій Білоус, своєю чергою, висловив альтернативну точку зору, зазначивши, що декларація викликає дуже багато питань.

Пост Білоуса

Як повідомлялося раніше, на саміті НАТО відбулася зустріч Трампа із президентом України Володимиром Зеленським. Згідно з заявами сторін, їхня розмова була "теплою і конструктивною".