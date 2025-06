Королева Нидерландов не смогла скрыть эмоции после встречи с Трампом: курьезное видео

Даже члены королевской семьи не всегда могут скрыть эмоции

Королева Нидерландов Максима потроллила президента США Дональда Трампа во время его визита в королевский дворец. Встреча главы Белого дома с королем Виллемом-Александром состоялась до начала саммита НАТО.

Кадры момента встречи разлетелись по сети. На коротком видео видно, как Максима заметно скривилась пытаясь подражать словам Трампа "Thank you wery much" ("Спасибо вам большое").

Что именно хотела показать королева этим жестом не совсем понятно. Хотя если учесть, что после прихода ко власти Трамп едва не начал торговую войну с Европой и оставил ее наедине разбираться с полномасштабной войной России против Украины, то можно допустить, что она не сдержала эмоций.

Как известно, Трамп прибыл в Нидерланды 24 июня и остановился в королевском дворце Хейс-тен-Бос, что на окраинах Гааги.

"Было здорово оказать американскому президенту гостеприимство. Это был очень хороший день и очень хороший вечер для НАТО и для Нидерландов", — рассказал позже король Виллем-Александр.

Он также добавил, что у него был чудесный ужин со всеми лидерами стран НАТО, которые прибыли в Нидерланды для участия в саммите Альянса.

Как сообщалось ранее, на саммите НАТО произошла встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно заявлениям сторон, их разговор был "теплым и конструктивным".