Макрон і Путін зідзвонилися вперше за три роки: говорили про Україну

У Кремлі скористалися моментом, щоб знову розпочати звинувачувати Захід

Президент Франції Еммануель Макрон та Володимир Путін уперше з травня 2022 року провели телефонну розмову. У ньому вони торкнулися тем України та ситуації на Близькому Сході.

Як повідомляють російські ЗМІ, у розмові Путін знову розповідав про те, як Захід винен у тому, що Росія напала на Україну. Крім того, він заступився за Іран і заявив, що той має право на розвиток програми мирного атома.

Зазначається, що кремлівський диктатор звинуватив Захід у тому, що той "багато років створював в Україні антиросійський плацдарм, а тепер затягує бойові дії". Що стосується завершення війни, то тут знову повторив свої старі заяви про те, що врегулювання "має бути комплексним, усувати першопричини, спиратися на реалії на землі".

Крім того, Путін і Макрон поговорили про те, що світ має поважати право Ірану на розвиток атомної галузі з мирною метою, але повинен виконувати зобов’язання в рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та співпрацювати з профільним агентством ООН (МАГАТЕ).

У пресслужбі французького президента повідомили, що Макрон закликав Путіна погодитися на припинення вогню "якнайшвидше", а також висловив сподівання на продовження двосторонніх контактів.

Як відомо, попередня телефонна розмова між Путіним та Макроном відбулася 3 травня 2022 року. Тобто з моменту останньої їхньої розмови минуло понад три роки.

Нагадаємо, політолог Вадим Денисенко раніше говорив, що Путін не готовий до завершення бойових дій. За його словами, Росія поки ще має впевненість у тому, що їх "літній наступ" принесе результати.