Прям як Меланія Трамп: дружина Макрона знову здивувала своєю поведінкою (відео)

Очільник Франції, втім, через це сильно не переймався

Перша леді Франції вчергове вразила мережу доволі незвичною для себе поведінкою. Під час прибуття президента Франції Емманюеля Макрона до Великої Британії його дружина Бріжит не скористалася запропонованою рукою чоловіка для спуску з трапу літака.

Відео публікують в соціальних мережах. Перша леді обрала опору на поручень і не звернула уваги на жест чоловіка. Макрон, не наполягаючи, опустив руку й одразу звернувся до принца Вільяма та принцеси Кейт, які зустрічали французьке подружжя.

Користувачі вже порівнюють цю сцену з поведінкою Меланії Трамп під час першого терміну президентства Дональда Трампа. 24 травня 2017 року, прибуваючи до Риму, подружжя Трампів зійшло з трапу президентського літака. Дональд Трамп, як це заведено в протоколі, простягнув руку дружині, аби допомогти їй спуститися. Однак Меланія демонстративно проігнорувала цей жест — натомість поправила зачіску і продовжила рух без жодного візуального контакту з чоловіком. Сцена була зафіксована на відео, що миттєво стало вірусним.

Аналогічна ситуація відбулася 25 квітня 2018 року під час офіційного візиту президента Франції Емманюеля Макрона до США. Під час урочистостей на Південній галявині Білого дому Дональд Трамп спробував узяти Меланію за руку. Вона спершу проігнорувала цей жест, навіть тримаючи руку в очевидному зусиллі уникнути контакту. Лише після декількох наполегливих спроб і публічного незручного моменту, перша леді мляво дозволила чоловікові взяти її за руку — це також потрапило на камери.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що дружина Еммануеля Макрона, Бріжит, була його вчителькою та старша за нього на 24 роки. Видання також публікувало архівні фото, на яких видно, як вона виглядала на момент їхнього знайомства.