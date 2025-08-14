У Сербії протести спалахнули з новою силою: у хід пішли "тітушки" (відео)

Після зіткнень людей стає ще більше

У Сербії не вщухають протести, а між демонстрантами та "тітушками" вже відбулися зіткнення. Напередодні у місті Врбас на півночі країни десятки людей отримали поранення та травми під час їхнього протистояння. Застосування насильства з боку поліцейських було зафіксовано в інших містах.

За даними Danas, акція під назвою "Сербія, прокинься" проходить в основних містах країни. У деяких із них офіси правлячої "Прогресивної партії" (SNS) закидали яйцями та камінням.

Нинішнє загострення пов’язане зі зіткненнями між демонстрантами та "урядовими активістами" у Врбасі. Рознімати їх довелося поліцейським. Через це постраждали щонайменше 50 осіб, серед яких 16 силовиків.

Демонстранти переважно є студентами, які координують свої дії через студентські канали. Нові акції були анонсовані у багатьох великих містах, зокрема й у Белграді. Оцінки масштабів у ЗМІ не дають, говорячи лише, що людей зібралося "тисячі".

Прихильники президента неодноразово кидали фаєри у протестувальників, а на вулиці вивели поліцію, щоб запобігти заворушенням.

Демонстранти вимагають проведення дострокових парламентських виборів, а також відставки міністра внутрішніх справ, президент відмовив у цьому і назвав демонстрантів "бандитами".

Протести в Сербії з різною активністю тривають з листопада минулого року, коли в місті Нові-Сад обвалився навіс залізничного вокзалу, через що загинуло 16 людей. Після цього пролунали звинувачення у масштабних корупційних схемах на державних інфраструктурних проектах. Загалом у протестах з того часу брали участь сотні тисяч людей.