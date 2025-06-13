Цілується з Путіним "взасос"? Політолог пояснив позицію Вучича

В Україні часто висловлюють думку, що Зеленському не варто приймати "проросійського" Вучича

Нещодавній візит Александара Вучича в Одесу на саміт "Україна — Південно-Східна Європа" був викликаний бажанням президента Сербії довести нам і Заходу, що він не є проросійським політиком і не продався Володимиру Путіну.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив

— Вучич приїхав, тому що розуміє: йому треба до Європи. Так, він на словах любить Росію, навіть був присутній на параді на Червоній площі. Але нещодавно Росія сказала, що вони ніж у спину їй встромляють, що вони продають боєприпаси для України. І це правда — серби багато чого продають в Європу (не напряму́ Україні) і вдають, що "не розуміють", чому європейцям раптом стали потрібні боєприпаси в такій кількості, — каже політичний експерт.

Він додав, що Сербія як колишня югославська республіка має багато озброєнь, сумісних із радянською технікою, наприклад, артилерійських снарядів великого калібру.

— Нехай вони люблять Росію, офіційно цілуються з ними, як хочуть, головне — що постачають зброю, щоб вбивати росіян, а все інше нас не повинно цікавити. Бо це свідчення того, що сказане і зроблене — абсолютно різні речі, — наголосив політолог.

Він нагадав, що Вучич висловив бажання, щоб Сербія брала участь у повоєнному відновленні України.

— У мережі достатньо "прибацаних" людей, які говорять, що не треба було приймати Вучича, він же проросійський… З усіма треба розмовляти. Сьогодні — проросійський, завтра — не проросійський. Зброю дає — молодець, а далі він може хоч 10 разів приїжджати на Червону площу, цілуватися з Путіним "взасос". Нас це не повинно цікавити, — наголосив керуючий партнер "Національної антикризової групи"

Українці повинні зрозуміти, що світ — не чорно-білий. Є сірі напівтони, які не відповідають достатньо примітивному уявленню українців про цей світ. Повинна бути прагматика і чітке розуміння, що слід зі всіма розмовляти, — підсумував Тарас Загородній.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Вучич на саміті "Україна — Південно-Східна Європа" заявив, що Київ може розраховувати на підтримку у гуманітарній сфері, а також на підтримку територіальної цілісності.