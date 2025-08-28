"Вагітна" змінами, але безпорадна. В Раді назвали дві проблеми Європи

В Європі нема Черчиллів, готових відстоювати свою точку зору

Європейські лідери приїхали у Вашингтон на зустріч із президентом США Дональдом Трампом, тому що самі вони безпорадні перед загрозою російської навали. Їм потрібна допомога, бо самі вони нездатні забезпечити власну безпеку.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олег Дунда. Він пояснив, у якому стані знаходиться великий європейський проект.

На його думку, європейці мають дві проблеми.

— Перша — їхній політичний клас, починаючи з 1991 року, фактично вимер. 30 років вони фактично будували в Європі соціалістичний порядок денний: субсидії, дотації. В результаті прийшли до того, що де-факто купували виборця. Тільки в Україні це купувалося через гречку, а в Європі — через дотації. Всі партії (незалежно від їх спрямування, ідей), завжди сперечалися і конкурували на темі, хто більше дотацій запропонує населенню.

Вони відвикли від конкурування ідей, від готовності бути, наприклад, як Черчилль: стійкими, відстоювати свої погляди. Європа "вагітна" до зміни політичного лідерства. І ті праворадикальні рухи, які там зростають, це не тому, що їх підтримує суспільство. Це історія, яка у нас була в 2019 році, коли люди голосували проти старої політичної системи, — каже нардеп.

За його словами, друга проблема Європи полягає в неготовності найвищого воєнного командування визнати, що з військової точки зору вони безпорадні.

— Збройних сил, які б відповідали запиту сучасної війни, у них практично не існує. І це я говорю практично про всі країни, починаючи від країн Балтії і завершуючи Францією і Великою Британією. Те, що у них є війська, це або війська, які на сучасному полі будуть виконувати суто поліцейську функцію (спецоперацію), або це "парадні" війська. Ні на що інше вони не здатні, — наголосив Олег Дунда.

