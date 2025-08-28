"Беременна" изменениями, но беспомощна. В Раде назвали две проблемы Европы

В Европе нет Черчиллей, готовых отстаивать свою точку зрения

Европейские лидеры приехали в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом, потому что сами они беспомощны перед угрозой российского нашествия. Им нужна помощь, потому что они не способны обеспечить собственную безопасность.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Олег Дунда. Он объяснил, в каком состоянии находится крупный европейский проект.

Больше читайте в публикации: "Успешных переговоров не будет, — депутат о контактах Трампа с Путиным, целях и слабостях Кремля и сценарии развала России".

По его мнению, у европейцев две проблемы.

— Первая — их политический класс, начиная с 1991 года, фактически вымер. 30 лет они фактически строили в Европе социалистическую повестку дня: субсидии, дотации. В результате пришли к тому, что де-факто покупали избирателя. Только в Украине это покупалось через гречку, а в Европе — через дотации. Все партии (независимо от их направления, идей) всегда спорили и конкурировали на теме, кто больше дотаций предложит населению.

Они отвыкли от конкуренции идей, от готовности быть, например, как Черчилль: стойкими, отстаивать свои взгляды. Европа "беременна" для смены политического лидерства. И те растущие там праворадикальные движения это не потому, что их поддерживает общество. Это история, которая у нас была в 2019 году, когда люди голосовали против старой политической системы, — говорит нардеп.

По его словам, вторая проблема Европы состоит в неготовности высшего военного командования признать, что с военной точки зрения они беспомощны.

— Вооруженных сил, отвечающих запросу современной войны, у них практически не существует. И это я говорю практически обо всех странах, начиная от стран Балтии и завершая Францией и Великобританией. То, что у них есть войска, это либо войска, которые на современном поле будут выполнять чисто полицейскую функцию (спецоперацию), либо это "парадные" войска. Ни на что другое они не способны, — отметил Олег Дунда.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему Китаю нужна война в Украине.