Це був спадок Бріжит: що відомо про віллу, яку продало подружжя Макронів

Родина президента Франції Еммануеля Макрона продала свою віллу "Монежан", що розташована у французькому курортному містечку Ле-Туке. Вартість маєтку, який раніше належав родині дружини президента Бріжит Макрон (у дівоцтві Троньє), оцінили у 3,7 млн євро.

Це цілий чотириповерховий палац. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про віллу "Монежан" і чому вона така популярна.

Вілла "Монежан" була зведена у 1908 році за проєктом архітектора Анатоля Б'єне. У 1950-х роках її успадкувала Бріжит Троньє. Будинок площею 250 метрів квадратних розташований на ділянці 660 метрів квадратних у популярному районі "Золотий трикутник". На першому поверсі вілли до моменту продажу розташовувалися агенція нерухомості та магазин одягу, які також належали Макронам.

Вілла Макронів "Монежан". Фото: Сипа/М.Астар

У 2016 році вартість маєтку оцінювали в 1,2 млн євро, проте до 2025 року його ринкова вартість зросла до 3,6–3,7 млн євро. У кінці 2022 року Макрони зробили ремонт, взявши для цього кредит у розмірі 350 000 євро на 15 років, що значно підвищило ринкову вартість вілли.

Вілла Макронів має чотири поверхи

Чому Макрони вирішили продати віллу?

Після одруження у 2007 році Еммануель та Бріжит Макрони часто проводили вихідні в маєтку. Однак з часом вілла, розташована в центрі туристичного маршруту, втратила приватність через постійний потік людей. Це стало однією з причин її продажу.

