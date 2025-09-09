Рус

Це був спадок Бріжит: що відомо про віллу, яку продало подружжя Макронів

Наталія Дума
Бріжит та Еммануель Макрон приїздили до маєтку на відпочинок
Бріжит та Еммануель Макрон приїздили до маєтку на відпочинок. Фото Getty Images, колаж "Телеграфу"

Вілла має чотири поверхи і кілька років тому там було зроблено ремонт

Родина президента Франції Еммануеля Макрона продала свою віллу "Монежан", що розташована у французькому курортному містечку Ле-Туке. Вартість маєтку, який раніше належав родині дружини президента Бріжит Макрон (у дівоцтві Троньє), оцінили у 3,7 млн євро.

Це цілий чотириповерховий палац. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про віллу "Монежан" і чому вона така популярна.

Вілла "Монежан" була зведена у 1908 році за проєктом архітектора Анатоля Б'єне. У 1950-х роках її успадкувала Бріжит Троньє. Будинок площею 250 метрів квадратних розташований на ділянці 660 метрів квадратних у популярному районі "Золотий трикутник". На першому поверсі вілли до моменту продажу розташовувалися агенція нерухомості та магазин одягу, які також належали Макронам.

Вілла Макронів
Вілла Макронів "Монежан". Фото: Сипа/М.Астар

У 2016 році вартість маєтку оцінювали в 1,2 млн євро, проте до 2025 року його ринкова вартість зросла до 3,6–3,7 млн євро. У кінці 2022 року Макрони зробили ремонт, взявши для цього кредит у розмірі 350 000 євро на 15 років, що значно підвищило ринкову вартість вілли.

Вілла Макронів Монежан
Вілла Макронів має чотири поверхи

Чому Макрони вирішили продати віллу?

Після одруження у 2007 році Еммануель та Бріжит Макрони часто проводили вихідні в маєтку. Однак з часом вілла, розташована в центрі туристичного маршруту, втратила приватність через постійний потік людей. Це стало однією з причин її продажу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Бріжит Макрон зізналася, чим підкорив її Еммануель. Вона закохалася у нього, коли була його вчителькою.

