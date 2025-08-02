Мама Макрона старша за Бріжит всього на три роки: як виглядають батьки президента Франції (фото)
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Батьки майбутнього президента не схвалювали його роман із вчителькою
Президент Франції Емманюель Макрон, який у юності закохався в заміжню вчительку, є найстаршим із трьох дітей у сім’ї. Його батьки — обидва лікарі, які прожили у шлюбі майже 30 років.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає батько та мати президента Франції й що про них відомо. Ми дізналися деякі подробиці.
Як виглядають батьки Емманюеля Макрона
Президент Франції Емманюель Макрон виріс в інтелігентній сім’ї, де кар’єра та освіта завжди займали особливе місце. Його батько, Жан-Мішель Макрон – відомий нейролог і професор Університету Пікардії. Мати, Франсуаза Ногес, також працювала лікарем та консультантом у системі соціального страхування.
Батьки лідера Франції намагаються вести закритий спосіб життя. У 1976 році вони втратили свого первістка, після чого у них народилося троє дітей: Емманюель (1977), Лоран (1979) та Естель (1982).
Сім’я жила в Ам’єні та була типовою французькою буржуазною парою з ухилом у гуманітарні цінності. Емманюель з дитинства виявляв інтерес до літератури, театру, філософії, і батьки підтримували його захоплення. Але у підлітковому віці їхній старший син зробив вибір, який перевернув їх звичний уклад.
Коли Макрону було всього 15, він закохався у свою викладачку літератури та керівницю шкільного театру — Бріжит Троньє, яка старша за нього на 24 роки. Стосунки між ними зав’язалися у стінах католицького ліцею в Ам’єні. На той момент Бріжит була одружена і виховувала трьох дітей.
В інтерв’ю Le Point мама президента Франції Франсуаза Ногес розповіла, що 15-річний Макрон багато часу проводив вдома у Бріжит, але батьки вважали, що він зустрічається з її дочкою Лоранс, його однокласницею.
Коли правда випливла назовні, батько і мати Макрона були шоковані. Жан-Мішель Макрон наполягав на тому, щоб перевести сина вчитися до Парижа, сподіваючись, що відстань покладе край його дивній прихильності до вчительки.
Щобільше, батьки приходили до самої Бріжит і просили, щоб вона залишила їхнього сина у спокої.
"Вона сказала, що нічого не може нам обіцяти. Єдине, про що ми її тоді попросили — дати можливість сину здобути освіту і не заважати будувати йому кар’єру"
Але попри опір сім’ї, Емманюель залишився вірним своїй любові до Бріжит і у 2007 році одружився з нею. Незабаром стосунки батьків та невістки стали м’якшими, хоча мамі Макрона дуже шкода, що її син ніколи не пізнає радості батьківства.
За словами Франсуази Ногес, вона не сприймає Бріжит як невістку, а скоріше, як свого друга, бо вони мають схожі інтереси та пріоритети. Зазначимо, що мамі Емманюеля Макрона, як і його батькові, зараз 75 років, а його дружині Бріжит — 72 роки, тобто вони майже однолітки.
Відомо, що у 2006 році батьки Макрона розлучилися і його батько Жан-Мішель незабаром одружився вдруге з психіатром Елен Жолі, яка народила йому сина Габріеля.
"Телеграф" писав раніше, що фотографія молодої Бріжит Макрон, можливо, фейк. З’явилися несподівані подробиці.