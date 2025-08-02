Мама Макрона старша за Бріжит всього на три роки: як виглядають батьки президента Франції (фото)

Батьки майбутнього президента не схвалювали його роман із вчителькою

Президент Франції Емманюель Макрон, який у юності закохався в заміжню вчительку, є найстаршим із трьох дітей у сім’ї. Його батьки — обидва лікарі, які прожили у шлюбі майже 30 років.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає батько та мати президента Франції й що про них відомо. Ми дізналися деякі подробиці.

Як виглядають батьки Емманюеля Макрона

Президент Франції Емманюель Макрон виріс в інтелігентній сім’ї, де кар’єра та освіта завжди займали особливе місце. Його батько, Жан-Мішель Макрон – відомий нейролог і професор Університету Пікардії. Мати, Франсуаза Ногес, також працювала лікарем та консультантом у системі соціального страхування.

Емманюель Макрон виріс у родині лікарів, Фото: Getty Images

Батьки лідера Франції намагаються вести закритий спосіб життя. У 1976 році вони втратили свого первістка, після чого у них народилося троє дітей: Емманюель (1977), Лоран (1979) та Естель (1982).

Емманюель Макрон разом з батьками, сестрою та братом

Сім’я жила в Ам’єні та була типовою французькою буржуазною парою з ухилом у гуманітарні цінності. Емманюель з дитинства виявляв інтерес до літератури, театру, філософії, і батьки підтримували його захоплення. Але у підлітковому віці їхній старший син зробив вибір, який перевернув їх звичний уклад.

Коли Макрону було всього 15, він закохався у свою викладачку літератури та керівницю шкільного театру — Бріжит Троньє, яка старша за нього на 24 роки. Стосунки між ними зав’язалися у стінах католицького ліцею в Ам’єні. На той момент Бріжит була одружена і виховувала трьох дітей.

Батьки Макрона були проти його роману з Брижит, Фото: Getty Images

В інтерв’ю Le Point мама президента Франції Франсуаза Ногес розповіла, що 15-річний Макрон багато часу проводив вдома у Бріжит, але батьки вважали, що він зустрічається з її дочкою Лоранс, його однокласницею.

Коли правда випливла назовні, батько і мати Макрона були шоковані. Жан-Мішель Макрон наполягав на тому, щоб перевести сина вчитися до Парижа, сподіваючись, що відстань покладе край його дивній прихильності до вчительки.

Батьки президента Франції

Щобільше, батьки приходили до самої Бріжит і просили, щоб вона залишила їхнього сина у спокої.

"Вона сказала, що нічого не може нам обіцяти. Єдине, про що ми її тоді попросили — дати можливість сину здобути освіту і не заважати будувати йому кар’єру"

Але попри опір сім’ї, Емманюель залишився вірним своїй любові до Бріжит і у 2007 році одружився з нею. Незабаром стосунки батьків та невістки стали м’якшими, хоча мамі Макрона дуже шкода, що її син ніколи не пізнає радості батьківства.

Емманюель Макрон разом із мамою

За словами Франсуази Ногес, вона не сприймає Бріжит як невістку, а скоріше, як свого друга, бо вони мають схожі інтереси та пріоритети. Зазначимо, що мамі Емманюеля Макрона, як і його батькові, зараз 75 років, а його дружині Бріжит — 72 роки, тобто вони майже однолітки.

Батьки Макрона прожили у шлюбі майже 30 років, потім розлучилися.

Відомо, що у 2006 році батьки Макрона розлучилися і його батько Жан-Мішель незабаром одружився вдруге з психіатром Елен Жолі, яка народила йому сина Габріеля.

Сім’я Емманюеля Макрона

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