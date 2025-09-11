С видом на море и по соседству с другом Брижит: как выглядит нова вилла Макронов и где она находится (фото)

Новый особняк Макронов находится на самой оживленной улице города

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит недавно продали роскошную виллу в курортном городе Ле-Туке, но не захотели навсегда расставаться с этим местом и приобрели новую недвижимость с видом на море.

Издание Aufeminin пишет, что новый дом обошелся Макронам в 1,85 миллиона евро. Их особняк выполнен в англо-нормандском стиле.

Как выглядит новая вилла Брижит и Эммануэля Макронов

Роскошный дом президента Франции и его жены, по данным СМИ, был куплен напрямую у собственника, без участия агентства недвижимости. Вилла находится не в тихом и уединённом районе, а, наоборот, рядом с улицей Сент-Жан — самой оживленной улицей курортного городка Ле-Туке. Окна особняка выходят на море.

Новая вилла Макронов

Один из местных риелторов рассказал, что вилла была выставлена на продажу около восьми месяцев назад и включает в себя несколько квартир и офисное помещение, которое ранее сдавалось в аренду страховой компанией.

Как выглядит новый дом Брижит и Эммануэля Макронов

Стоимость нового дома Макронов оценивается в 1,85 миллиона евро. Свою прежнюю резиденцию "Монежан" супруги продали за 3,7 миллиона евро.

Одним из соседей Макронов, как утверждают источники, является близкий друг первой леди Франции.

Макроны купили новый особняк в городе Ле-Туке, Фото: Getty Images

Известно, что Брижит Макрон всегда была очень связана с городом Ле-Туке. В июле 2025 года она присутствовала на открытии отреставрированной мэрии и выступила с речью, подчеркнув свою любовь к этому месту:

Я дитя этой земли. Я приехала сюда, когда мне было три года. Это корни, которые многое во мне сформировали. Стоит мне почувствовать себя нехорошо — я приезжаю в Ле-Туке и иду гулять по пляжу. Что бы ни случилось, именно здесь я нахожу силы. Здесь я просто Брижит. Точка. И вы это уважаете Брижит Макрона

Брижит Макрон, Фото: Getty Images

