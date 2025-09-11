С видом на море и по соседству с другом Брижит: как выглядит нова вилла Макронов и где она находится (фото)
Новый особняк Макронов находится на самой оживленной улице города
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит недавно продали роскошную виллу в курортном городе Ле-Туке, но не захотели навсегда расставаться с этим местом и приобрели новую недвижимость с видом на море.
Издание Aufeminin пишет, что новый дом обошелся Макронам в 1,85 миллиона евро. Их особняк выполнен в англо-нормандском стиле.
Как выглядит новая вилла Брижит и Эммануэля Макронов
Роскошный дом президента Франции и его жены, по данным СМИ, был куплен напрямую у собственника, без участия агентства недвижимости. Вилла находится не в тихом и уединённом районе, а, наоборот, рядом с улицей Сент-Жан — самой оживленной улицей курортного городка Ле-Туке. Окна особняка выходят на море.
Один из местных риелторов рассказал, что вилла была выставлена на продажу около восьми месяцев назад и включает в себя несколько квартир и офисное помещение, которое ранее сдавалось в аренду страховой компанией.
Стоимость нового дома Макронов оценивается в 1,85 миллиона евро. Свою прежнюю резиденцию "Монежан" супруги продали за 3,7 миллиона евро.
Одним из соседей Макронов, как утверждают источники, является близкий друг первой леди Франции.
Известно, что Брижит Макрон всегда была очень связана с городом Ле-Туке. В июле 2025 года она присутствовала на открытии отреставрированной мэрии и выступила с речью, подчеркнув свою любовь к этому месту:
Я дитя этой земли. Я приехала сюда, когда мне было три года. Это корни, которые многое во мне сформировали. Стоит мне почувствовать себя нехорошо — я приезжаю в Ле-Туке и иду гулять по пляжу. Что бы ни случилось, именно здесь я нахожу силы. Здесь я просто Брижит. Точка. И вы это уважаете
