Фото молодої Бріжит Макрон виявилося фейком? З’явилися несподівані подробиці

Дружина Макрона давно піддається наклепу та цькуванням

Перша леді Франції Бріжит Макрон, яка встигла стати дружиною та мамою ще до народження Емманюеля, вже давно зазнає цькування. Її звинувачують у тому, що вона нібито народилася чоловіком, і за подібний наклеп Бріжит неодноразово зверталася до суду. Нещодавно перша леді Франції знову опинилася під пильною увагою через один архівний знімок.

У відкритому доступі мало фотографій, на яких Бріжит Макрон зображено в молодості, але одна з них викликала хвилю обговорень. Відома канадська громадська діячка і критик першої леді Франції Кендіс Оуенс заявила, що на знімку насправді інша людина.

За словами Кендіс, на фотографії зображена не Бріжит Макрон, а її донька — Тіффані Озьєр. Вона наймолодша із трьох дітей Бріжит, народжених у шлюбі з банкіром Андре-Луї Озьєром.

Брижить Макрон разом з дочкою Тіффані, Фото: Getty Images

Подібна заява викликала бурхливу реакцію, адже активістка продовжує поширювати теорію змови про те, що Бріжит Макрон народилася чоловіком, тому нібито важко знайти її фотографії у молодому віці. Деякі користувачі підтримали Кендіс, зазначивши, що перша леді Франції щось приховує, але інші коментатори висловили подив, чому активістку так хвилює минуле дружини Макрона.

Відомо, що Кендіс Оуенс активно проводить кампанію з поширення хибних відомостей проти Бріжит Макрон з метою принизити її та підірвати репутацію її сім’ї. Першій леді Франції доводиться захищати свою репутацію у суді.

Бріжіт Макрон захищає свою репутацію в суді, Фото: Getty Images

Наприкінці липня 2025 року Макрони знову подали до суду на Кендіс Оуенс. Вони звинувачують її у поширенні хибних та наклепницьких тверджень, включаючи заяву про те, що Бріжит народилася чоловіком. У позові стверджується, що Оуенс свідомо поширює звинувачення у бік Бріжит, знаючи про їхню хибність, з метою збільшення своєї аудиторії та доходів. Тепер родина Макронів потребує компенсації за моральну шкоду.

Твердження про те, що на фото знято не Бріжит, а її донькуку, може також виявитися наклепом, адже багато ЗМІ продовжують писати, що на знімку дійсно зображена дружина Макрона.

"Телеграф" писав раніше, що дружина французького президента Емманюеля Макрона Бріжит ударила його в обличчя при виході з літака у В’єтнамі. Інцидент стався на очах камер — журналісти зафіксували незвичайну поведінку подружжя.