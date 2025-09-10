Була чоловіком і служила у війську? З'явилися нові докази того, що Бріжит Макрон змінила стать

На думку авторки теорії, Бріжит Макрон має нежіночну ходу

Теорія про те, що Бріжит Макрон була народжена чоловіком і змінила стать, набирає розмаху. Цього разу авторка цієї конспірологічної версії проаналізувала мову тіла першої леді Франції.

Журналістка Кендіс Овенс ще кілька років тому почала доводити, що Бріжит Макрон — це чоловік, якого зараз вважають її братом, — Жан-Мішель Троньє. Тепер у своєму подкасті "Стати Бріжит" вона заявила, що Бріжит Макрон притаманна "широка хода".

На думку журналістки, таку ходу можна назвати "військовою". За її словами, цієї звички важко позбутися людині, яка багато років прослужила у війську.

Бріжит Макрон з чоловіком Еммануелем Макроном. Фото: Getty Imges

Овенс ствердила, що Троньє має великий військовий стаж, але уряд відмовляється оприлюднювати цю інформацію з невідомих причин. Проте журналістка наголосила, що підтверджено те, що Жан-Мішель мав звання сержанта у Німеччині.

Жан-Мішель Троньє на інавгурації Еммануеля Макрона

Також Кендіс звернула увагу на те, як сидить перша леді Франції. За словами Овенс, Бріжит надто широко розставила ноги, що створює враження "чоловіка".

Є щось таке в манері, як сидить Бріжит, що дивишся на це і думаєш "Це ж не так, як сидять жінки, чи не так? Кендіс Овенс

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно Бріжит Макрон опинилася в центрі уваги через її знімок з молодості. Кендіс Овенс заявила, що на знімку насправді інша людина.