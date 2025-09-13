В Польше с украинской церкви срезали крест: реакция не заставила ждать

В церкви была повреждена крыша

В Польше с церкви УГКЦ неизвестные украли крест. Украинское посольство уже обратилось к МИД Польши с нотой протеста, а также обратилось к местным правоохранителям.

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Василий Боднар в Facebook. По его словам, помимо срезанного креста в церкви была повреждена крыша.

Призываю польских друзей и партнеров уже реагировать на антиукраинские тенденции в польском обществе. Убеждены, что для польского народа, равно как и для украинского, повреждение церквей недопустимо ни при каких условиях Василий Боднар

Он уточнил, что речь идет о церкви Успения Пресвятой Богородицы в Легнице, а атака произошла в канун большого христианского праздника Воздвижения Честного Креста, которое обычно отмечается 14 сентября.

Поврежденная церковь в Легнице

Поскольку Польша считается очень религиозной страной, то неудивительно, что местные жители уже отреагировали в комментариях. Они отметили, что это похоже на провокацию.

Реакция поляков

Как сообщалось ранее, в Польше все чаще слышны антиукраинские нарративы. Например, после российской дроновой атаки 10 сентября, когда около 20 БПЛА вторглись в польское воздушное пространство, был проведен опрос. Он показал, что 38% жителей страны возлагают ответственность за инцидент на Украину, а еще 15% на свое правительство, Россию виновной считали лишь 34% поляков.