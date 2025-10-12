Естонія перекрила дорогу поряд із РФ: біля кордону помічені "зелені чоловічки"

Ділянка дороги, відома як "Саатсеський чобіт", залишиться закритою до вівторка

Департамент поліції та прикордонної охорони перекрив ділянку дороги від Вярські до Саатсі, що проходить територією Росії. Естонські прикордонники помітили на російській стороні пересування більшого, ніж зазвичай, підрозділу.

Протягом усієї п’ятниці, 10 жовтня, естонські прикордонники фіксували активізацію діяльності та пересування збройних формувань з російської сторони у районі Саатсе-Саапа. Про це повідомляє ресурс ERR.ee.

"Ми бачили, як на кордоні і в безпосередній близькості від неї рухалися різні озброєні групи. Судячи за формою, це були безперечно не прикордонники. Починаючи з 3 години ранку наші патрулі зафіксували, що групи висуваються на дорогу, що проходить через Саатсе-Саап, і, хоча спочатку вони рухалися вздовж дороги, в якийсь момент вишикувалися перпендикулярно їй", — розповів начальник місцевого прикордонного управління Мееліс Саарепуу.

Прикордонники запросили російську сторону інформацію про те, що відбувається в цьому районі, проте їм відповіли, що там — нібито звичайна штатна операція. Однак оскільки прикордонна служба Естонії визначила ситуацію як "небезпечна", було вирішено тимчасово закрити дорогу через Саатсе.

Саатсеський чобіт

Зазначимо, що "Саатсеський чобіт" — це куточок повіту у Вирумаа, де російська територія врізається у територію Естонії. Його перетинає кілометрова ділянка дороги, яка використовується місцевими жителями. Закриття цієї ділянки означає для естонців зайві кілометри дороги в об’їзд.

