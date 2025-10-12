Эстония перекрыла дорогу рядом с РФ: у границы замечены "зеленые человечки"

Участок дороги, известный как "Саатсеский сапог", останется закрытым до вторника

Департамент полиции и погранохраны перекрыл участок дороги от Вярски до Саатсе, проходящий по территории России. Эстонские пограничники заметили на российской стороне передвижение более крупного, чем обычно, подразделения.

В течении всей пятницы, 10 октября, эстонские пограничники фиксировали активизацию деятельности и передвижения вооруженных формирований с российской стороны в районе Саатсе-Саапа. Об этом сообщает ресурс ERR.ee

"Мы видели, как на границе и в непосредственной близости от нее двигались различные вооруженные группы. Судя по форме, это были определенно не пограничники. Начиная с 3 часов утра наши патрули зафиксировали, что группы выдвигаются на дорогу, проходящую через Саатсе-Саап, и, хотя сначала они двигались вдоль дороги, в какой-то момент выстроились перпендикулярно ей", — рассказал начальник местного пограничного управления Меэлис Саарепуу.

Пограничники запросили у российской стороны информацию о том, что происходит в этом районе, однако им ответили, что там — обычная штатная операция. Однако поскольку пограничная служба Эстонии определила ситуацию как "опасная", было решено временно закрыть дорогу, проходящей через Саатсе.

Саатсеский сапог

Отметим, что "Саатсеский сапог" — это уголок уезда в Вырумаа, где российская территория врезается в территорию Эстонии. Его пересекает километровый участок дороги, который используется для объезда местными жителями. Закрытие данного участка означает для эстонцев лишние километры дороги в объезд.

