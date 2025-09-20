Новий етап провокацій: у Франції гнівно відреагували на російські МіГ-31К над Естонією

Макрон пообіцяв, що у відповідь на російські провокації буде вжито заходів

Російські винищувачі МіГ-31К, які порушили повітряний простір Естонії — це новий етап у низці провокацій, які останнім часом влаштував Кремль. Франція рішуче засуджує "небезпечне вторгнення" з боку росіян.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, окремий допис випустило міністерство закордонних справ Франції. Макрон зокрема пообіцяв, що у відповідь на російські провокації буде вжито заходів.

"Я рішуче засуджую вторгнення російських літаків в Естонію. Воно є новим етапом у низці провокацій та безвідповідальних дій Росії", – написав він.

Французьке МЗС зі свого боку заявило, що Франція "з найбільшою рішучістю" засуджує вторгнення російських літаків у повітряний простір члена НАТО. Це можна розцінювати виключно, як нову російську провокацію та грубе порушення міжнародного права. А сам факт вторгнення взагалі є безпрецедентним. Тому Франція вживе заходів для посилення безпеки Естонії.

"Франція безпосередньо сприяє безпеці Естонії завдяки розгортанню військових сил у цій країні з 2017 року, зокрема шляхом дислокації французького батальйону. Наразі цей батальйон бере участь у багатонаціональних навчаннях разом з іншими союзниками, чим робить прямий внесок у захист європейської території", – додав речник МЗС Франції.

Нагадаємо, що російський режим в другій половині дня 19 вересня влаштував відразу дві провокації проти НАТО. Російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії та Польщі. Європейські країни обурені, президент США Дональд Трамп висловив стурбованість, а Росія відкрито бреше, що жодних порушень не було.

Нагадаємо, що нещодавно російські безпілотники під час масованої ракетно-дронової атаки на Україну залетіли на територію Польщі. Росія після цього спробувала просунути брехню, що під дією українських засобів радіоелектронної боротьби дрони залетіли до Польщі. Проте експерти кажуть, що в такому разі вони втратили б управління і просто летіли б по прямій, а не маневрували.