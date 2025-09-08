"Ахіллесова п'ята" НАТО: стало відомо, в якому місці Європи Путін може атакувати Альянс

Окупація цієї території фактично відрізала б Балтію від союзників по НАТО

Росія може влаштувати вторгнення в Сувалкський коридор — це невелика територія між Білоруссю та Калінінградом (колишній Кенігсберг, Східна Пруссія), яка з'єднує Польщу та країни Балтії. Сувалкський коридор має невеликий розмір, тому в ньому бачать реальну "ахіллесову п'яту" НАТО.

Про це пише британське видання The Sun. Колишній старший офіцер військової розвідки Великої Британії Філіп Інґрем пояснив виданню, що окупація Сувалкського коридору фактично відрізала б Балтію від союзників по НАТО — принаймні, на суходолі.

"Ми бачимо посилення російської військової присутності в Калінінградській області та Білорусі, ми бачимо раптові військові навчання і незвичайні переміщення військ", – натякнув він на небезпеку.

Ексофіцер пояснив, що загроза для Естонії, Латвії або Литви існує. Потрібно стежити за тим, що роблять Росія та Білорусь, оскільки максимально схожими будуть моменти, які передували початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наприклад, Кремль почне активні пропагандистські кампанії проти країн Балтії, а також спробує влаштувати там заворушення серед російськомовних меншин.

Ще один варіант — вторгненню можуть передувати спроби чинити економічний тиск, а також диверсії та атаки на комунікації. Це все — попереджувальні знаки, до яких потрібно буде поставитися дуже серйозно.

Сувалкський коридор — відносно малонаселена територія на кордоні між Литвою та Польщею, через яку країни Балтії пов'язані з рештою Європейського Союзу та з НАТО. Через цю територію відзначається мінімальна відстань між Білоруссю та Калінінградською областю Росії. По географічно прямій лінії воно становить 65 км. Саме місто Сувалки знаходиться на території Польщі.

Сувалкський коридор

Нагадаємо, деякі країни Балтії вже готуються до сценарію розв'язування війни з Росією. У Німеччині переконані, що РФ розглядає можливість гібридного втручання на територію Естонії. Є навіть думка, що Кремль прагне перевірити реакцію Альянсу. Адже за статтею 5 колективного договору країн-членів НАТО, у випадку нападу Росії на одну з таких держав, інші країни зобов’язані надати їй військову допомогу, якщо це буде необхідно.